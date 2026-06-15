Путин и Си Цзиньпин глубоко уважают друг друга, заявил Ушаков

Так же российский лидер обращается к Си Цзиньпину и в ходе их личных встреч. "Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР в Пекине.