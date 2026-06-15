Путин и Си Цзиньпин глубоко уважают друг друга, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, который сегодня отмечает День рождения, глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Между лидерами наших стран сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие", - сказал Ушаков журналистам.
Путина и Си Цзиньпина связывают дружеские отношения. Президент России в видеообращении перед официальным визитом в Китай в мае назвал председателя КНР своим давним добрым другом. "Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал тогда Путин.
Так же российский лидер обращается к Си Цзиньпину и в ходе их личных встреч. "Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР в Пекине.