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Ушаков прокомментировал взаимодействие России и Китая - РИА Новости, 15.06.2026
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12:31 15.06.2026 (обновлено: 12:38 15.06.2026)
Ушаков прокомментировал взаимодействие России и Китая

Ушаков: взаимодействие России и Китая крепнет благодаря Путину и Си Цзиньпину

© РИА Новости / Кристина КормилицынаЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взаимодействие России и Китая крепнет благодаря личным отношениям Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая крепнет благодаря, прежде всего, личным отношениям президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее Путин направил "дорогому другу" председателю КНР Си Цзиньпину сердечные поздравления по случаю дня рождения.
"Они оба привержены развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия наших стран. И это взаимодействие крепнет благодаря, прежде всего, их личным усилиям", - сказал Ушаков журналистам.
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