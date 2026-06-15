Ушаков прокомментировал взаимодействие России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взаимодействие России и Китая крепнет благодаря личным отношениям Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая крепнет благодаря, прежде всего, личным отношениям президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее Путин направил "дорогому другу" председателю КНР Си Цзиньпину сердечные поздравления по случаю дня рождения.
"Они оба привержены развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия наших стран. И это взаимодействие крепнет благодаря, прежде всего, их личным усилиям", - сказал Ушаков журналистам.
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Вчера, 10:32