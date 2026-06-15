Перейра досрочно уступил Гану в бою за временный пояс UFC в тяжелом весе

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Алекс Перейра не смог одержать победу над французом Сирилом Ганом в поединке за временный титул в тяжелом дивизионе.

Соглавное событие вечера боев в Вашингтоне завершилось поражением бразильца техническим нокаутом во втором раунде.

Перейра (13-4) не смог стать первым в истории лиги бойцом, бравшим пояса в трех весовых категориях. Ган выиграл 14-й поединок при двух поражениях (еще один бой был признан несостоявшимся).

Титулом абсолютного чемпиона в этой весовой владеет британец Том Аспиналл, восстанавливающийся после травмы глаза, полученной в бою с французом.