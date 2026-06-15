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Перейра досрочно уступил Гану в бою за временный пояс UFC в тяжелом весе - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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07:13 15.06.2026

Перейра досрочно уступил Гану в бою за временный пояс UFC в тяжелом весе

© Соцсети UFC Алекс Перейра
Алекс Перейра - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Соцсети UFC
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Алекс Перейра не смог одержать победу над французом Сирилом Ганом в поединке за временный титул в тяжелом дивизионе.
Соглавное событие вечера боев в Вашингтоне завершилось поражением бразильца техническим нокаутом во втором раунде.
Перейра (13-4) не смог стать первым в истории лиги бойцом, бравшим пояса в трех весовых категориях. Ган выиграл 14-й поединок при двух поражениях (еще один бой был признан несостоявшимся).
Титулом абсолютного чемпиона в этой весовой владеет британец Том Аспиналл, восстанавливающийся после травмы глаза, полученной в бою с французом.
Турнир проводится на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Также 14 июня президенту США Дональду Трампу, присутствующему на мероприятии, исполнилось 80 лет.
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ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Алекс Перейра (боец)Сирил ГанUFC
 
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