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ЦСКА сыграет со "Спартаком" в первом домашнем матче сезона КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Хоккей
 
12:22 15.06.2026
ЦСКА сыграет со "Спартаком" в первом домашнем матче сезона КХЛ

ЦСКА в первом домашнем матче сезона КХЛ 7 сентября сыграет со "Спартаком"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва)
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый домашний матч сезона-2026/27 КХЛ ЦСКА проведет 7 сентября против "Спартака".
  • Регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года, а плей-офф завершится не позднее 23 мая.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА проведет первый домашний матч сезона-2026/27 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Спартака", сообщается в Telegram-канале турнира.
Встреча пройдет 7 сентября. Полный календарь предстоящего сезона КХЛ будет опубликован во вторник в 12:00 мск.
В мае было объявлено, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года. Участники вновь проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая. На эту дату запланирована седьмая игра финальной серии.
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