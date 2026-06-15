ЦСКА сыграет со "Спартаком" в первом домашнем матче сезона КХЛ

В мае было объявлено, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года. Участники вновь проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая. На эту дату запланирована седьмая игра финальной серии.