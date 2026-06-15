ЦСКА сыграет со "Спартаком" в первом домашнем матче сезона КХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый домашний матч сезона-2026/27 КХЛ ЦСКА проведет 7 сентября против "Спартака".
- Регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года, а плей-офф завершится не позднее 23 мая.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА проведет первый домашний матч сезона-2026/27 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Спартака", сообщается в Telegram-канале турнира.
Встреча пройдет 7 сентября. Полный календарь предстоящего сезона КХЛ будет опубликован во вторник в 12:00 мск.
В мае было объявлено, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года. Участники вновь проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая. На эту дату запланирована седьмая игра финальной серии.
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