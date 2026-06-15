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Тодд перешел из "Ак Барса" в "Металлург" - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Хоккей
 
11:22 15.06.2026 (обновлено: 11:25 15.06.2026)
Тодд перешел из "Ак Барса" в "Металлург"

Канадец Нэйтан Тодд покинул "Ак Барс" и присоединился к "Металлургу"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНэйтан Тодд
Нэйтан Тодд - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Нэйтан Тодд . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Нэйтан Тодд покинул казанский "Ак Барс" и присоединился к магнитогорскому "Металлургу".
  • Тодда подписал контракт с "Металлургом" до конца сезона 2027/28.
  • За "Ак Барс" Тодд провел 37 матчей с учетом плей-офф и набрал 29 очков (15 голов + 14 передач).
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Нэйтан Тодд покинул казанский "Ак Барс" и присоединился к магнитогорскому "Металлургу", сообщается в Telegram-каналах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Канадец ушел из "Ак Барса" в связи с истечением срока действия контракта. Его контракт с "Металлургом" рассчитан до конца сезона-2027/28.
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"Нэйтан - игрок, который набирает много очков и действует полезно на чужой половине площадки. Он подходит нам по стилю игры, ведь атакующий хоккей всегда лежал в основе системы "Металлурга". Нэйтан добавит нашему нападению мощи за счет своих габаритов. Также он является командным игроком, способным в нужный момент отдать результативный пас партнеру или, наоборот, взять ответственность на себя. Все эти факторы говорят о том, что Нэйтан Тодд - большой мастер", - заявил спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков
За "Ак Барс" Тодд провел 37 матчей с учетом плей-офф и набрал 29 очков (15 голов + 14 передач). Вместе с казанцами форвард дошел до финала плей-офф КХЛ, где команда уступила ярославскому "Локомотиву" со счетом 2-4 в серии.
Тодду 30 лет. Он выступает в КХЛ с лета 2024 года и ранее представлял уфимский "Салават Юлаев" и московский "Спартак". Всего в его активе 153 матча и 122 (44+78) очка в КХЛ. Также канадец выступал за различные клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) и Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).
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