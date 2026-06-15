Шнайдер проиграла в первом круге турнира в Берлине

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер проиграла чешке Николе Бартуньковой в первом круге травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.

Для Шнайдер этот матч был первым на траве в текущем году.