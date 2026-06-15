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Шнайдер проиграла в первом круге турнира в Берлине - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Теннис
 
19:07 15.06.2026
Шнайдер проиграла в первом круге турнира в Берлине

Шнайдер начала травяной сезон с поражения в первом круге турнира в Берлине

© AP Photo / Aurelien MorissardДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Диана Шнайдер проиграла чешке Николе Бартуньковой в первом круге травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине.
  • Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Бартуньковой, которая попала в основную сетку через wild card.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер проиграла чешке Николе Бартуньковой в первом круге травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу 62-й ракетки мира, которая попала в основную сетку через wild card. Шнайдер идет 16-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и была посеяна на турнире под девятым номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.
Для Шнайдер этот матч был первым на траве в текущем году.
Во втором круге Бартунькова встретится с победительницей матча между бельгийкой Элизе Мертенс и россиянкой Людмилой Самсоновой.
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ТеннисДиана ШнайдерЭлиз МертенсЛюдмила СамсоноваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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