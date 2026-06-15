Лучший тренер Лиги 1 возглавил "Кристал Пэлас"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Француз Пьер Саж назначен главным тренером английского "Кристал Пэлас".
- Соглашение рассчитано на три года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Француз Пьер Саж назначен на пост главного тренера английского "Кристал Пэлас", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на три года. В этой должности он сменил ушедшего ранее немца Оливера Гласнера.
Саж в прошедшем сезоне возглавлял "Ланс" и привел команду к первой в истории победе в Кубке Франции и второму месту в чемпионате страны. Он был признан лучшим тренером сезона в Лиге 1. До этого он возглавлял "Лион" с 2023 по 2025 год и довел клуб до финала Кубка Франции.
"Кристал Пэлас" в прошедшем сезоне выиграл впервые в истории Лигу конференций, в чемпионате Англии команда заняла 15-е место.