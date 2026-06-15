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Лучший тренер Лиги 1 возглавил "Кристал Пэлас" - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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20:44 15.06.2026 (обновлено: 22:30 15.06.2026)
Лучший тренер Лиги 1 возглавил "Кристал Пэлас"

Лучший тренер последнего сезона Лиги 1 Пьер Саж возглавил "Кристал Пэлас"

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Француз Пьер Саж назначен главным тренером английского "Кристал Пэлас".
  • Соглашение рассчитано на три года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Француз Пьер Саж назначен на пост главного тренера английского "Кристал Пэлас", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на три года. В этой должности он сменил ушедшего ранее немца Оливера Гласнера.
Саж в прошедшем сезоне возглавлял "Ланс" и привел команду к первой в истории победе в Кубке Франции и второму месту в чемпионате страны. Он был признан лучшим тренером сезона в Лиге 1. До этого он возглавлял "Лион" с 2023 по 2025 год и довел клуб до финала Кубка Франции.
"Кристал Пэлас" в прошедшем сезоне выиграл впервые в истории Лигу конференций, в чемпионате Англии команда заняла 15-е место.
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