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Ушаков прокомментировал поздравление Си Цзиньпину от Путина - РИА Новости, 15.06.2026
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12:45 15.06.2026
Ушаков прокомментировал поздравление Си Цзиньпину от Путина

Ушаков: Путин искренне желает Си Цзиньпину дальнейших успехов и доброго здоровья

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин пожелал председателю КНР Си Цзиньпину дальнейших больших успехов в государственной деятельности.
  • Путин также пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и счастья.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин искренне желает председателю КНР Си Цзиньпину дальнейших больших успехов, доброго здоровья и счастья, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Владимир Путин искренне желает своему другу, господину Си Цзиньпину, дальнейших больших успехов в государственной деятельности на благо китайского народа и, конечно, по-дружески желает доброго здоровья и счастья", - сказал Ушаков журналистам.
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