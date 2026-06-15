Ушаков прокомментировал поздравление Си Цзиньпину от Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин пожелал председателю КНР Си Цзиньпину дальнейших больших успехов в государственной деятельности.
- Путин также пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и счастья.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин искренне желает председателю КНР Си Цзиньпину дальнейших больших успехов, доброго здоровья и счастья, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Владимир Путин искренне желает своему другу, господину Си Цзиньпину, дальнейших больших успехов в государственной деятельности на благо китайского народа и, конечно, по-дружески желает доброго здоровья и счастья", - сказал Ушаков журналистам.