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Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммита АТЭС - РИА Новости, 15.06.2026
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00:39 15.06.2026
Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммита АТЭС

Посол Марат Бердыев: Путин и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Планируется двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС.
  • Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества планируется, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Мы планируем двустороннюю встречу с Китайской Народной Республикой на уровне лидеров", - сказал Бердыев.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Путин ранее подтвердил свое участие в нем, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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