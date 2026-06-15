Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммита АТЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Планируется двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС.
- Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества планируется, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Мы планируем двустороннюю встречу с Китайской Народной Республикой на уровне лидеров", - сказал Бердыев.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Путин ранее подтвердил свое участие в нем, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.