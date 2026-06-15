В НХЛ сообщили, что Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Каролина Харрикейнз" победила "Вегас Голден Найтс" и выиграла Кубок Стэнли.
- Российские хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли в составе "Каролины Харрикейнз", не смогут привезти трофей в Россию этим летом из-за запрета НХЛ.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что российские хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли в составе "Каролины Харрикейнз", этим летом не смогут привезти трофей на родину.
В ночь на понедельник "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере. НХЛ с 2022 года запрещает привозить Кубок Стэнли в Россию.
15 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
03:47 • Тейлор Холл
(Яккоб Славин, Jackson Blake)
33:31 • Jackson Blake
(Логан Станковен)
58:52 • Николай Элерс
"Не этим летом, нет", - сказал Дэйли, отвечая на вопрос, смогут ли российские игроки привезти Кубок Стэнли в Россию.
По традиции каждый игрок команды, выигравшей Кубок Стэнли, получает право провести с трофеем один день.