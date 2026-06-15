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В НХЛ сообщили, что Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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16:42 15.06.2026 (обновлено: 18:54 15.06.2026)
В НХЛ сообщили, что Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом

РИА Новости: Дэйли заявил, что этим летом Кубок Стэнли в Россию не приедет

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКубок Стэнли
Кубок Стэнли - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Каролина Харрикейнз" победила "Вегас Голден Найтс" и выиграла Кубок Стэнли.
  • Российские хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли в составе "Каролины Харрикейнз", не смогут привезти трофей в Россию этим летом из-за запрета НХЛ.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что российские хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли в составе "Каролины Харрикейнз", этим летом не смогут привезти трофей на родину.
В ночь на понедельник "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере. НХЛ с 2022 года запрещает привозить Кубок Стэнли в Россию.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вегас
0 : 3
Каролина
03:47 • Тейлор Холл
(Яккоб Славин, Jackson Blake)
33:31 • Jackson Blake
(Логан Станковен)
58:52 • Николай Элерс
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"Не этим летом, нет", - сказал Дэйли, отвечая на вопрос, смогут ли российские игроки привезти Кубок Стэнли в Россию.
По традиции каждый игрок команды, выигравшей Кубок Стэнли, получает право провести с трофеем один день.
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СпортРоссияБилл ДэйлиПетр КочетковКубок СтэнлиАлександр НикишинАндрей СвечниковКаролина ХаррикейнзВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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