Путин обсудил с главой Минтранса строительство ВСМ в Белоруссию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин обсудил с Никитиным строительство высокоскоростных магистралей.
- Президент заявил, что обсуждал с Лукашенко проект ВСМ Москва — Минск, тот поддержал идею.
- Министр транспорта отметил, что в приоритете с точки зрения реализации также маршрут Москва — Нижний Новгород — Казань.
- Работа над ВСМ, которая свяжет столицу и Петербург, идет полным ходом.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил на встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным основные транспортные проекты.
Президент затронул тему развития сети ВСМ. Он уточнил, что неоднократно обсуждал с Александром Лукашенко возможность создания магистрали Москва — Минск.
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"Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет", — подчеркнул Путин.
Никитин отметил, что проект этой магистрали наряду с маршрутом Москва — Нижний Новгород — Казань в приоритете с точки зрения реализации.
Также министр рассказал о работе над ВСМ, которая свяжет столицу и Петербург. По его словам, уже почти сварены первые пять вагонов. Специалисты возводят эстакады и переходы через действующие инфраструктурные объекты.
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"Идет активное строительство инженерных сооружений на всем протяжении. Наверное, самое большое — это мост через реку Шошу в восемь километров. На сегодня работа развернута в полном объеме, опоры уже строятся", — пояснил Никитин.
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Кроме того, он попросил поручения Путина о разработке концепции развития водного транспорта, в том числе для определения полномочий в этой сфере между федеральными и региональными уровнями. Президент заявил, что займется этим вопросом.
Никитин добавил, что средний возраст пассажирских судов для речных перевозок сейчас составляет 38 лет, однако он будет снижаться во многом за счет выпуска нового флота.