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Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в топ-3 самых шумных арен в карьере - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
18:53 15.06.2026
Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в топ-3 самых шумных арен в карьере

Мбаппе назвал арену в Екатеринбурге одной из самых шумных в своей карьере

© Фото : Социальные сети сборной Франции по футболуКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Франции по футболу
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе включил арену в Екатеринбурге в тройку самых шумных из тех, где ему приходилось играть.
  • На втором месте по громкости болельщиков у Мбаппе оказался матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу.
  • Самым шумным стадионом Мбаппе назвал стадион мадридского «Реала» — «Сантьяго Бернабеу».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе включил арену в Екатеринбурге в тройку самых шумных из тех, где ему приходилось играть в течение карьеры.
"На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу", - сказал Мбаппе в ролике блогера Фина Агостинелли в Instagram*.
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Матч сборных Франции и Перу прошел во втором туре группового этапа чемпионата мира в России и завершился победой будущих чемпионов турнира со счетом 1:0. Единственный мяч забил Мбаппе. Матч в Екатеринбурге посетили 32 789 зрителей.
На третье место Мбаппе поставил стадион "Ньюкасла" "Сент-Джеймс Парк", когда на тот момент его французский "Пари Сен-Жермен" играл с английским клубом в Лиге чемпионов. Самым шумным стадионом француз назвал стадион мадридского "Реала", который он представляет на данный момент, - "Сантьяго Бернабеу".
Сборная Франции 16 июня проведет свой первый матч на чемпионате мира 2026 года против команды Сенегала. Встреча группы I начнется в 22:00 мск.
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