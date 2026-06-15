Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в топ-3 самых шумных арен в карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килиан Мбаппе включил арену в Екатеринбурге в тройку самых шумных из тех, где ему приходилось играть.
- На втором месте по громкости болельщиков у Мбаппе оказался матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу.
- Самым шумным стадионом Мбаппе назвал стадион мадридского «Реала» — «Сантьяго Бернабеу».
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе включил арену в Екатеринбурге в тройку самых шумных из тех, где ему приходилось играть в течение карьеры.
Матч сборных Франции и Перу прошел во втором туре группового этапа чемпионата мира в России и завершился победой будущих чемпионов турнира со счетом 1:0. Единственный мяч забил Мбаппе. Матч в Екатеринбурге посетили 32 789 зрителей.
На третье место Мбаппе поставил стадион "Ньюкасла" "Сент-Джеймс Парк", когда на тот момент его французский "Пари Сен-Жермен" играл с английским клубом в Лиге чемпионов. Самым шумным стадионом француз назвал стадион мадридского "Реала", который он представляет на данный момент, - "Сантьяго Бернабеу".
Сборная Франции 16 июня проведет свой первый матч на чемпионате мира 2026 года против команды Сенегала. Встреча группы I начнется в 22:00 мск.
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