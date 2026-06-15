Майоров: российскими обладателями Кубка Стэнли гордятся только их близкие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Каролина Харрикейнз» победила «Вегас Голден Найтс» в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4:2.
- Трое российских хоккеистов — Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников — впервые в карьере завоевали Кубок Стэнли, выступая за «Каролину».
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости, Анна Разуваева. Гордиться российскими хоккеистами, завоевавшими в составе "Каролины Харрикейнз" Кубок Стэнли, могут только близкие спортсменов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
В ночь на понедельник "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников - для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.
"Кто будет гордиться, рядовой болельщик, что ли? Могут гордиться люди, которые близки к этим трем хоккеистам. Тренер, допустим, который его воспитывал в юном возрасте, тренер, который в команде мастеров с ним работал, и так далее. Но остальные-то что?" - сказал Майоров.