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Майоров: российскими обладателями Кубка Стэнли гордятся только их близкие - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:06 15.06.2026 (обновлено: 16:47 15.06.2026)
Майоров: российскими обладателями Кубка Стэнли гордятся только их близкие

Майоров: российскими обладателями Кубка Стэнли гордятся только их близкие и все

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБорис Майоров (в центре)
Борис Майоров (в центре) - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Каролина Харрикейнз» победила «Вегас Голден Найтс» в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4:2.
  • Трое российских хоккеистов — Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников — впервые в карьере завоевали Кубок Стэнли, выступая за «Каролину».
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости, Анна Разуваева. Гордиться российскими хоккеистами, завоевавшими в составе "Каролины Харрикейнз" Кубок Стэнли, могут только близкие спортсменов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
В ночь на понедельник "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников - для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.
"Кто будет гордиться, рядовой болельщик, что ли? Могут гордиться люди, которые близки к этим трем хоккеистам. Тренер, допустим, который его воспитывал в юном возрасте, тренер, который в команде мастеров с ним работал, и так далее. Но остальные-то что?" - сказал Майоров.
Хоккеисты Каролины Харрикейнз Александр Никишин, Петр Кочетков и Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
"Каролина" — чемпион! Кубок Стэнли снова достался русским звездам!
Вчера, 06:45
 
ХоккейБорис МайоровАлександр НикишинАндрей СвечниковКаролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
 
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