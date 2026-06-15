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Ротенберг предложил Никишину открыть хоккейную школу в Орле - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Хоккей
 
09:42 15.06.2026 (обновлено: 09:45 15.06.2026)
Ротенберг предложил Никишину открыть хоккейную школу в Орле

Ротенберг предложил обладателю Кубка Стэнли Никишину открыть хоккейную школу

© AP Photo / John LocherХоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / John Locher
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Ротенберг предложил Александру Никишину, выигравшему Кубок Стэнли, открыть хоккейную школу в Орле.
  • "Каролина Харрикейнз" обыграла "Вегас Голден Найтс" в финале плей-офф НХЛ, и для российских игроков Александра Никишина, Петра Кочеткова и Андрея Свечникова этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг предложил выигравшему Кубок Стэнли российскому защитнику "Каролины Харрикейнз" Александру Никишину открыть хоккейную школу в Орле.
В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах серии (4-2). Помимо Никишина, в составе "Харрикейнз" выступают еще два российских игрока: голкипер Петр Кочетков и нападающий Андрей Свечников. Для всех троих этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере в НХЛ.
Хоккеисты Каролины Харрикейнз Александр Никишин, Петр Кочетков и Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
"Каролина" — чемпион! Кубок Стэнли снова достался русским звездам!
Вчера, 06:45
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"Поздравляю Александра Никишина с чемпионством в Кубке Стэнли. Саша, ты это заслужил! Думаю, самое время нам открыть детско-юношескую хоккейную школу в Орле этим летом. А мы всегда отвечаем за свои слова!" - написал Ротенберг в Telegram-канале.
"Также поздравляю Андрея Свечникова и Петра Кочеткова, с которыми работал в институте сборных России. Красавцы, ребята! Только вперед! Ура!" - добавил Ротенберг.
Никишину 24 года, он является уроженцем Орла. С 2022 по 2025 год защитник играл за петербургский СКА, на тот момент клуб тренировал Ротенберг. Спортсмен дебютировал в НХЛ в составе "Каролины" в 2025 году по ходу прошлого розыгрыша плей-офф. Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в карьере в лиге. Никишин в 81 матче регулярного чемпионата набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи), а в 17 играх Кубка Стэнли - 2026 отметился одной голевой передачей.
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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ХоккейСпортОрелРоссияРоман РотенбергПетр КочетковФедерация хоккея России (ФХР)Александр НикишинАндрей СвечниковВегас Голден НайтсКаролина ХаррикейнзСКА (Санкт-Петербург)Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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