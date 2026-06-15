Ротенберг предложил Никишину открыть хоккейную школу в Орле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Ротенберг предложил Александру Никишину, выигравшему Кубок Стэнли, открыть хоккейную школу в Орле.
- "Каролина Харрикейнз" обыграла "Вегас Голден Найтс" в финале плей-офф НХЛ, и для российских игроков Александра Никишина, Петра Кочеткова и Андрея Свечникова этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг предложил выигравшему Кубок Стэнли российскому защитнику "Каролины Харрикейнз" Александру Никишину открыть хоккейную школу в Орле.
В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах серии (4-2). Помимо Никишина, в составе "Харрикейнз" выступают еще два российских игрока: голкипер Петр Кочетков и нападающий Андрей Свечников. Для всех троих этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере в НХЛ.
"Также поздравляю Андрея Свечникова и Петра Кочеткова, с которыми работал в институте сборных России. Красавцы, ребята! Только вперед! Ура!" - добавил Ротенберг.
Никишину 24 года, он является уроженцем Орла. С 2022 по 2025 год защитник играл за петербургский СКА, на тот момент клуб тренировал Ротенберг. Спортсмен дебютировал в НХЛ в составе "Каролины" в 2025 году по ходу прошлого розыгрыша плей-офф. Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в карьере в лиге. Никишин в 81 матче регулярного чемпионата набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи), а в 17 играх Кубка Стэнли - 2026 отметился одной голевой передачей.