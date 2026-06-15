Был любимцем Ротенберга, перенес сотрясения мозга: мощный успех россиянина

Александр Никишин в свой первый же полноценный сезон в НХЛ завоевал Кубок Стэнли. Российский защитник "Каролины Харрикейнз" на пути к громкому триумфу не только покорил рекорды, но и преодолел большие трудности. О том, как Никишин вошел в историю, — в материале РИА Новости Спорт.

Проблемы с сердцем, олимпийская медаль в 20 лет

О том, что Александра Никишина ждут большие успехи в его карьере, стало ясно по одному решению Олега Знарка сделать выбор в пользу юного защитника, когда тому было еще 17 лет. Олег Валерьевич по ходу всей своей богатой тренерской карьеры чаще всего акцентировал свое внимание на опытных игроках, которым можно было доверить решение серьезных задач. Но когда Знарок был главным тренером московского "Спартака", у него не возникло никаких сомнений, что таким же образом можно положиться и на молодого Никишина.

В систему "красно-белых" Александр попал в 2019 году. Тогда еще 17-летнему защитнику сразу дали возможность попробовать себя на взрослом уровне: он прошел летние сборы с основной командой "Спартака" и сыграл за нее как на предсезонном турнире, так и в Континентальной хоккейной лиге. Несмотря на то, что для Никишина столь скорый переход на взрослый уровень сопровождался большими трудностями и проблемами — в том числе со здоровьем, Знарок оставался верен своему выбору и регулярно привлекал молодого защитника к играм за основной состав "Спартака".

Это доверие позволило Никишину добиться быстрого прогресса. В течение нескольких сезонов он достиг роли одного из лидеров "Спартака", а также получил вызов в национальную сборную России. В составе российской команды Александр под руководством Алексея Жамнова завоевал серебряную медаль мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

Для самого Никишина возможность сыграть за сборную России была не просто мечтой, а по-настоящему даром судьбы. На пути к взрослому уровню Александр лишился важного этапа в своей карьере — его не допустили до игры ни за юниорскую сборную, ни за молодежную. Международная федерация хоккея (IIHF) препятствовала выступлениям россиянина из-за его медицинских показаний. В частности, анализы Никишина сигнализировали о наличии у него проблем с сердцем. При этом сам Александр на здоровье не жаловался. Многочисленные тестирования в итоге показали у него особую сердечную аномалию, а также отсутствие каких-либо противопоказаний к профессиональным спортивным нагрузкам.

Исторический обмен, работа у Ротенберга, сотрясения мозга

Летом 2020-го "Каролина" использовала выбор на драфте, полученный от "Баффало Сейбрз", в пользу Никишина — российский защитник был выбран в третьем раунде под общим 69-м номером. При этом "Харрикейнз" не спешили переманивать Александра из России в Америку. Молодому защитнику дали достаточно времени, чтобы закрепиться на взрослом уровне, набраться опыта и с качественными навыками присоединиться к системе Рода Бриндамора. А именно — почти пять лет.

За это время в жизни Никишина случилось немало событий. Одно из них — грандиозный обмен.

В конце июля 2022-го, в день, когда у "Спартака" начались предсезонные сборы, Никишин покинул стан "красно-белых" и пополнил состав петербургского СКА. Этот переход удивил всех: хоккейную общественность, болельщиков обеих команд и самого Никишина, которому пришлось менять маршрут едва ли не на ходу. Только за него одного петербуржцы отдали сразу пятерых игроков (Никиту Седова, Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Кровякова), спортивные права на четырех игроков (Германа Рубцова, Михаила Мальцева, Ивана Морозова и Кирилла Марченко), а также денежную компенсацию. Этот обмен стал крупнейшим в истории КХЛ. "Спартак", что примечательно, по сей день пользуется полученными от СКА активами: за основной состав московской команды выступают Рубцов, Мальцев и Морозов, а в фарм-клубе играет Кровяков.

В СКА Никишин сразу стал лидером команды и одним из ключевых ее игроков. Им он являлся на протяжении всех трех сезонов, что защищал цвета петербургского клуба. Всего через год после перехода в стан армейцев Александр дорос до звания капитана команды. Выступая за СКА, талантливый защитник бил рекорды результативности и был по-настоящему незаменимым игроком — его игровое время бесконечно росло. Это особенно примечательно с учетом того, что главным тренером команды был Роман Ротенберг, для которого "ротация" было вторым любимым словом после "система".

Незаменимость Никишина отчетливо проявилась в сезоне-2024/25, когда СКА добился скорейшего восстановления Александра после того, как он получил сотрясение мозга. В январском матче против ярославского "Локомотива" Никишин столкнулся с форвардом "железнодорожников" Максимом Шалуновым и, потеряв равновесие, дважды рухнул на лед, с которого не мог самостоятельно подняться, будучи в состоянии нокдауна. В СКА заявили о наличии у защитника серьезной травмы головы, однако уже через неделю он вернулся в состав и был допущен до игр.

К слову, для Никишина это сотрясение мозга на сегодняшний день не является единственным — еще одну такую травму он получил уже в "Каролине". В апреле этого года в четвертом матче серии против "Оттавы Сенаторз" российский защитник попал под сокрушительный силовой прием Тайлера Клевена и также оказался в состоянии нокдауна. За своего одноклубника и соотечественника в этом эпизоде моментально заступился Андрей Свечников. Примечательно, что и в этот раз Никишину потребовалась всего лишь неделя на восстановление и возвращение в состав. Тем не менее два сотрясения мозга чуть более чем за один год — это серьезно.

"Каролине" придется раскошелиться

Вскоре после того, как СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ сезона-2024/25, Никишин договорился с клубом о досрочном расторжении контракта, который действовал до конца апреля 2025-го. Россиянину тем самым позволили сразу отправиться в Северную Америку, чтобы он успел сыграть за "Каролину" в НХЛ по ходу розыгрыша.

Однако "Харрикейнз", объявившие о переходе россиянина в клуб спустя пять лет после его выбора на драфте, не торопились регистрировать контракт Александра в лиге. Все дело в том, что при условии дебюта Никишина в НХЛ весной 2025-го его первый год от двухлетнего контракта новичка, по которому его кэпхит составил 925 тысяч долларов, сгорел бы. Таким образом, по окончании сезона-2025/26 срок соглашения истекает, и летом "ураганам" придется усердно поработать над заключением полноценного контракта с Никишиным. И у Александра есть достаточно аргументов, чтобы претендовать на хороший срок и сумму договора.

© Фото : x.com/nhl Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин © Фото : x.com/nhl Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин

В мае 2025-го Никишин все-таки дебютировал за "Каролину". Причем он поучаствовал в победе своей команды в решающем матче серии против "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина во втором раунде плей-офф. Впрочем, сезон-2025/26 стал первым полноценным в карьере молодого россиянина в лиге и формально дебютным.

В своем первом регулярном сезоне НХЛ Никишин набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи) и установил сразу два рекорда:

россиянин стал лучшим в истории франшизы по количеству заброшенных шайб среди защитников-новичков;

стал самым результативным защитником‑новичком клуба в XXI веке и вторым лучшим за всю историю франшизы с учетом "Хартфорд Уэйлерс" (Брэд Шоу, выступавший за "Хартфорд", в сезоне-1989/1990 набрал 35 очков).

Никишин также оказался самым полезным игроком "Каролины" среди всех полевых игроков команды в регулярном чемпионате, получил возможность игры в спецбригаде большинства и зарекомендовал себя не только как мощный защитник с умением вести силовую борьбу и делать сокрушительные силовые приемы, но и классный игрок в атаке с пушечным броском. По итогам голосования на приз лучшему новичку сезона НХЛ "Колдер Трофи" Никишин занял седьмое место и попал в символическую сборную лиги среди новичков — ранее в истории "Хартфорда"/"Каролины" этого достижения среди защитников-новичков добились лишь четверо.

© AP Photo / John Locher Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин © AP Photo / John Locher Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин