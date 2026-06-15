"Каролина" — чемпион! Кубок Стэнли снова достался русским звездам!

"Каролина" обыграла "Вегас" и впервые с 2006 года стала обладателем Кубка Стэнли. В составе "Харрикейнз" чемпионами НХЛ стали сразу три хоккеиста из России.

В шаге от чемпионства

Противостояние "Каролины Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс" в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги не просто стало абсолютно новым в истории розыгрышей Кубка Стэнли, но и по-настоящему захватывающим, событийным и волнообразным — в лучших традициях американских горок. Соперники стартовали с места в карьер и устроили мощную битву, что называется, без раскачки, но их дуэль не успела начаться, как уже наступил кульминационный момент.

© REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников (37) празднует гол © REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников (37) празднует гол

"Каролина" по ходу серии дважды отыгрывалась, а в пятом матче противостояния благодаря двум голам российского нападающего Андрея Свечникова добыла важную победу и впервые в этом финале вышла вперед. Теперь серия вернулась в пригород Лас-Вегаса, и оппоненты оказались лицом к лицу к разным судьбам: "Харрикейнз" подошли к шестой игре серии с целью сделать один-единственный шаг, чтобы оформить первое за последние 20 лет чемпионство, а "Голден Найтс" уже не имели никакого права на ошибку. В стане "Вегаса", впрочем, не было никаких сомнений в том, что эту ошибку они и не допустят. "Мы будем готовиться к следующей игре и вернемся сюда, в Роли. Я оставлю здесь свою одежду. Это точно. Она будет в отеле", — говорил главный тренер "рыцарей" Джон Торторелла.

Ярких речей перед сегодняшней встречей, которая, несомненно, была самой важной в сезоне для обеих команд, хватало.

"Шестой матч будет очень важным. Мы намерены сделать все возможное, чтобы победить и довести дело до седьмой игры. Мы должны быть готовыми. Мы достаточно уверены в своих силах и просто пытаемся подготовиться ментально. Нужно просто играть. Все зависит от нас. У нас в раздевалке много опытных игроков. Наша команда в среднем старше большинства соперников. Мы делали это весь сезон – просто продолжали идти вперед. И это, уверен, поможет нам сейчас", — отмечал российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев.

"К счастью, мы выиграли пятый матч, который был очень важным в моей карьере, но теперь все наши мысли уже о следующей игре. Нам нужна еще одна победа, вся команда полностью сосредоточена на этом", — заявил герой прошлой игры Андрей Свечников сразу после матча.

О Свечникове в принципе довольно много говорилось в последние дни. У российского форварда выдался очень сложный и противоречивый сезон, но с каждым шагом "Каролины" к Кубку Стэнли Андрей все больше и все громче напоминал всем о том, почему "Харрикейнз" летом 2021 года выдали россиянину огромный аванс в виде долгосрочного и очень богатого по тем меркам контракт. Накануне шестого матча финала "ураганы" опубликовали трогательное видео с комментариями матери Свечникова Елены, которая на русском языке выступила с публичной поддержкой в адрес сына.

« "Андрей, сегодня на арене тысяча людей увидят игрока, а я вижу того мальчишку, который верил в свою мечту. Это был долгий и тяжелый путь, но сейчас ты здесь. И с тобой вся команда таких же сильных духом ребят. Вы одно целое. И за вашими спинами тысяча людей на этой арене. Они верят, поддерживают и вдохновляют. Я люблю тебя всем сердцем. Я горжусь тобой. И для меня самая большая награда быть твоей мамой. Удачи, родной!" — говорится в обращении.

© REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников (37) в матче против "Вегас Голден Найтс" © REUTERS / Nathan Ray Seebeck Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников (37) в матче против "Вегас Голден Найтс"

Кубок Стэнли снова у россиян!

К столь важной игре "Голден Найтс" подошли с серьезными потерями. Опытный шведский нападающий Вильям Карлссон, получивший травму в прошлой игре и завершивший тот матч досрочно, не смог восстановиться к сегодняшней встрече. Вместо него в состав "Вегаса" вернулся Райлли Смит, который не играл после первого раунда плей-офф. Остался вне заявки на матч и Киган Колесар: канадского форварда заменил 22-летний Брэйден Боуман, который последний раз играл в НХЛ еще в конце марта, когда главным тренером команды был еще Брюс Кэссиди, а не Джон Торторелла. Наконец, третье изменение в составе "Вегаса" коснулось обороны — Кейдан Корчак вышел вместо Дилана Коглана.

Место в воротах "рыцарей" снова занял Картер Харт — несмотря на то, что скандальный канадский голкипер пропустил по четыре шайбы в каждом из пяти матчей финальной серии плей-офф, тренерский штаб "Голден Найтс" не увидел причин для ротации. "Это, вероятно, самый тупой вопрос, который я когда-либо слышал", — так отреагировал Джон Торторелла, когда его после пятого матча серии спросили о том, не рассматривал ли он возможность замены вратаря по ходу игры. Без изменений во вратарской линии обошелся и Род Бриндамор. Накануне матча главный тренер "Каролины", комментируя статус Фредерика Андерсена, заявил, что тот готов принять участие в игре, но пара вратарей у "Харрикейнз" осталась той же, что и в предыдущих двух матчах — Брэндон Басси остался стартовым голкипером, а россиянин Петр Кочетков его бэкапом.

"Вегас", как того требовала ситуация, начал матч чуть более активно, чем соперник. "Рыцари" чаще владели шайбой в чужой зоне и заставляли "Каролину" пробрасываться. При этом довести шайбу до ворот Басси хозяевам площадки довольно долго не удавалось. В дополнение к этому планы были испорчены необязательным голом гостей.

© REUTERS / Lucas Peltier Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" празднуют гол © REUTERS / Lucas Peltier Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" празднуют гол

Звено Ивана Барбашева при позиционной атаке не удержало шайбу в чужой зоне, не дождавшись поддержки от защитников. Разрыв между линиями атаки и обороны у "Голден Найтс" получился огромным, чем с легкостью воспользовались "ураганы". Джейккоб Славин передачей из своей зоны через левый борт увидел подключение Тейлора Холла, который оказался у чужой синей линии совсем один. Форвард "Каролины", который несколькими мгновениями ранее получил неприятное повреждение в результате столкновения с Барбашевым, убежал в контратаку и броском из левого круга вбрасывания "прошил" Картера Харта — тот должен был выручить в данном моменте, но шайба пролетела у него под ловушкой.

Быстрый гол придал гостям уверенности. "Каролина" после этого на время перехватила инициативу и перевела игру в чужую зону. Игровое преимущество "Кейнз" росло на глазах, и им очень кстати под руку подоспели две с лишним минуты игры в большинстве. Однако при игре в формате "5 на 4" в первом периоде "ураганы" смогли создать лишь один момент, но не реализовали его.

В середине периода после удаления Томаша Гертла у "Каролины" было порядка 30 секунд, чтобы поиграть в большинстве, и на исходе этого отрезка гости упустили верную возможность удвоить счет. Картер Харт неудачно вышел из ворот, чтобы сыграть по шайбе у лицевого борта, и подарил снаряд Джексону Блейку. Тот моментально прострелил из-за ворот на пятак, куда уже набегал Андрей Свечников, и российский нападающий бросал, казалось, наверняка. Тем более ворота были пустыми. Однако Андрею для броска в касание пришлось бросать с неудобной руки, и его выстрел не получился сильным. Харт, успевший броситься под шайбу, этот бросок отразил.

© REUTERS / Lucas Peltier Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев в матче против "Каролины Харрикейнз" © REUTERS / Lucas Peltier Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев в матче против "Каролины Харрикейнз"

Со стороны "Каролины" вратарь "ураганов" тоже отметился рядом эффектных сейвов. Еще до момента с участием Свечникова Брэндон Басси лишил Павла Дорофеева двух подряд хороших шансов отметиться голом и отразил несколько бросков с близкого расстояния. Позднее Басси ликвидировал опасность после мощного выстрела Митча Марнера из зоны слота, а незадолго до первого перерыва исполнил еще серию ярких спасений, когда "Вегас" играл в большинстве. Вратарь "Каролины" в том числе "ограбил" и все того же Дорофеева, который в фирменном стиле стрелял из правого круга вбрасывания в ближний верхний угол, но Басси сыграл здорово.

Во втором периоде Басси продолжил делать то же самое. У "Вегаса" в начале 20-минутки, которую они должны были провести с большей игровой инициативой, использовав преимущество ближней лавки, но им это удалось лишь в дебюте периода. "Рыцари" несколько раз подловили гостей на контратаках и опасно убегали "два в одного". Отличные моменты для гола были, например, у Томаша Гертла и Марка Стоуна, но всякий раз предельно надежно действовал голкипер "Каролины".

Впоследствии "Харрикейнз" уверенно засушили игру до конца периода: подходы "Вегаса" к воротам "ураганов" не несли за собой опасности, а сами "Кейнз" то и дело находили возможности для потенциально голевых контрвыпадов. Так, верный выход "два в одного" не использовал Джордан Стаал, забивавший в каждой из пяти предыдущих матчей финальной серии, и лучший снайпер "Каролины" в этом плей-офф Логан Стэнковен. "Голден Найтс" за такую расточительность должны были наказывать соперников, но вместо этого будто опустили руки — после мощного старта подопечные Тортореллы более половины второго периода провели без бросков в створ, а незадолго до перерыва и вовсе пропустили вторую шайбу.

© REUTERS / Lucas Peltier Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" празднуют гол © REUTERS / Lucas Peltier Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" празднуют гол

Ноа Ханифин не смог организовать выход из зоны и потерял шайбу в левого борта, подарив ее Стэнковену. В течение следующих мгновений лучший снайпер "Каролины" соорудил сразу несколько моментов для голевого броска, тогда как защитник "Вегаса" мотал головой из стороны в сторону и не мог сделать ничего полезного. В итоге Стэнковен нашел в зоне слота свободного Джексона Блейка, который мощно бросил в касание — шайба с небольшим рикошетом от игрока "Голден Найтс" влетела в ворота.

В заключительном периоде от "Каролины" требовалось лишь сыграть в лучших традициях бриндаморовского хоккея, и "Харрикейнз" с этим справились. На протяжении почти всех 20 минут третьего периода "ураганы" сдерживали натиск "Вегаса" и насколько это возможно переводили игру в силовую борьбу и единоборства у бортов. Лишь дважды гости позволили "рыцарям" опасно атаковать ворота Брэндона Басси, но те своими редкими шансами не воспользовались. Например, Джек Айкел при розыгрыше "два в ноль" умудрился не попасть по воротам с двух метров, а в самой концовке голкипер "Каролины" оформил очередной яркий сейв и намертво забетонировал свои ворота.

"Вегас" на последних минутах пошел ва-банк и освободил ворота в пользу шестого полевого игрока, но пользу это не принесло, а Ник Элерс, отправив туда третьей шайбу, закрепил за "Каролиной" исторический успех.

3:0 в матче, 4-2 в серии — "Харрикейнз" впервые с 2006 года и второй раз в клубной истории стали обладателями Кубка Стэнли. В составе "ураганов" чемпионами НХЛ стали сразу три россиянина: Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков. Мощная русская серия побед в НХЛ длится уже 11 сезонов подряд!