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Россияне Свечников, Никишин и Кочетков впервые завоевали Кубок Стэнли - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:05 15.06.2026
Россияне Свечников, Никишин и Кочетков впервые завоевали Кубок Стэнли

Российские игроки "Каролины" Свечников, Никишин и Кочетков выиграли Кубок Стэнли

© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников празднует гол
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников празднует гол - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : x.com/canes
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские хоккеисты Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков, выступающие за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз", впервые в своей карьере стали обладателями Кубка Стэнли.
"Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах финальной серии (4-2) плей-офф и впервые с 2006 года стала чемпионом НХЛ. В составе "Харрикейнз" выступают три российских игрока: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для всех троих этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере в НХЛ. Кочетков, Никишин и Свечников стали 39-м, 40-м и 41-м россиянином соответственно, кто завоевал Кубок Стэнли в качестве игрока.
Кочеткову 26 лет. Российский вратарь дебютировал в Национальной хоккейной лиге в 2022 году в составе "Каролины". В сезоне-2025/26 Кочетков провел девять матчей в регулярном чемпионате, шесть из которых завершились победой. На счету вратаря один шатаут. В декабре он был переведен в список травмированных и перенес операцию в связи с травмой нижней части тела, из-за чего мог пропустить остаток сезона. Перед четвертым матчем финальной серии против "Вегаса" Кочетков впервые по ходу розыгрыша плей-офф был включен в заявку "Каролины", но участия в этом и следующих матчах не принял. При этом регламент НХЛ гласит о том, что даже если вратарь был заявлен запасным минимум на один матч финала, то его имя будет нанесено на Кубок Стэнли.
Никишину 24 года. Он дебютировал в НХЛ в составе "Каролины" в 2025 году по ходу прошлого розыгрыша плей-офф. Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в карьере в лиге. Никишин в 81 матче регулярного чемпионата набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи), а в 17 играх Кубка Стэнли-2026 отметился одной голевой передачей.
Свечникову 26 лет. Он дебютировал в НХЛ в 2018 году в составе "Каролины". Сезон-2025/26 стал восьмым в его карьере в лиге. В 79 матчах регулярного чемпионата россиянин набрал 70 очков (31+39), а в 19 играх плей-офф он набрал 11 баллов (6+5). Свечников занимает второе место в истории "Харрикейнз" по количеству результативных действий за карьеру в матчах Кубка Стэнли. За всю карьеру российский форвард набрал 59 очков (29+30) в 85 играх плей-офф, по этому показателю он уступает только финну Себастьяну Ахо (97 очков в 108 матчах).
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников празднует гол - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли одиннадцатый раз подряд
Вчера, 06:03
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Каролина ХаррикейнзАндрей СвечниковАлександр НикишинПетр Кочетков
 
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