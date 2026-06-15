Россияне Свечников, Никишин и Кочетков впервые завоевали Кубок Стэнли

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские хоккеисты Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков, выступающие за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз", впервые в своей карьере стали обладателями Кубка Стэнли.

"Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах финальной серии (4-2) плей-офф и впервые с 2006 года стала чемпионом НХЛ. В составе "Харрикейнз" выступают три российских игрока: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для всех троих этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере в НХЛ. Кочетков, Никишин и Свечников стали 39-м, 40-м и 41-м россиянином соответственно, кто завоевал Кубок Стэнли в качестве игрока.

Кочеткову 26 лет. Российский вратарь дебютировал в Национальной хоккейной лиге в 2022 году в составе "Каролины". В сезоне-2025/26 Кочетков провел девять матчей в регулярном чемпионате, шесть из которых завершились победой. На счету вратаря один шатаут. В декабре он был переведен в список травмированных и перенес операцию в связи с травмой нижней части тела, из-за чего мог пропустить остаток сезона. Перед четвертым матчем финальной серии против "Вегаса" Кочетков впервые по ходу розыгрыша плей-офф был включен в заявку "Каролины", но участия в этом и следующих матчах не принял. При этом регламент НХЛ гласит о том, что даже если вратарь был заявлен запасным минимум на один матч финала, то его имя будет нанесено на Кубок Стэнли.

Никишину 24 года. Он дебютировал в НХЛ в составе "Каролины" в 2025 году по ходу прошлого розыгрыша плей-офф. Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в карьере в лиге. Никишин в 81 матче регулярного чемпионата набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи), а в 17 играх Кубка Стэнли-2026 отметился одной голевой передачей.