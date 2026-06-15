Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли одиннадцатый раз подряд

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Хоккеисты из России одиннадцатый раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли, завоевав трофей по итогам сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В финале плей-офф НХЛ "Каролина Харрикейнз" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах серии (4-2). В составе "Харрикейнз" выступают три российских игрока: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для всех троих этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере в НХЛ.
Регламент НХЛ гласит, что имя игрока победившей в финале Кубка Стэнли команды наносится на трофей в том случае, если хоккеист был включен в заявку клуба в момент чемпионства и провел хотя бы одну игру в финальной серии плей-офф или же был заявлен запасным вратарем минимум на один матч финала. Также имя игрока может быть нанесено на Кубок Стэнли, если он принял участие в как минимум 50% встреч в регулярном чемпионате.
При этом по просьбе клубов НХЛ может сделать исключение: в сезоне-1997/98 защитник "Детройт Ред Уингз" Владимир Константинов не играл из-за полученных в ДТП травм, но его имя было выгравировано на Кубке Стэнли, а в сезоне-2011/12 игрок "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Локтионов не провел нужный минимум матчей, однако по просьбе клуба его имя было включено в список обладателей трофея.
Таким образом, Кубок Стэнли достанется хоккеисту из России одиннадцатый год подряд: в 2016 и 2017 годах чемпионом НХЛ в составе "Питтсбург Пингвинз" стал Евгений Малкин, в 2018 году Кубок Стэнли вместе с "Вашингтон Кэпиталз" завоевали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в 2019 году "Сент-Луис" одержал победу с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым, в 2020 году Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков помогли "Тампа-Бэй Лайтнинг" завоевать трофей, а годом позже Василевский, Кучеров и Сергачев стали двукратными обладателями титула в составе "молний". В 2022 году чемпионом НХЛ в составе "Колорадо Эвеланш" стал Валерий Ничушкин. По итогам сезона-2022/23 Барбашев в стане "Вегаса" второй раз в карьере завоевал Кубок Стэнли. В 2024 году вместе с клубом "Флорида Пантерз" Кубок Стэнли завоевали Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, а также Тарасенко, ставший двукратным обладателем трофея. Годом позже Бобровский и Куликов второй раз в своей карьере выиграли Кубок Стэнли в стане "Флориды".