Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли одиннадцатый раз подряд

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Хоккеисты из России одиннадцатый раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли, завоевав трофей по итогам сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В финале плей-офф НХЛ "Каролина Харрикейнз" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах серии (4-2). В составе "Харрикейнз" выступают три российских игрока: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для всех троих этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере в НХЛ.

Регламент НХЛ гласит, что имя игрока победившей в финале Кубка Стэнли команды наносится на трофей в том случае, если хоккеист был включен в заявку клуба в момент чемпионства и провел хотя бы одну игру в финальной серии плей-офф или же был заявлен запасным вратарем минимум на один матч финала. Также имя игрока может быть нанесено на Кубок Стэнли, если он принял участие в как минимум 50% встреч в регулярном чемпионате.

При этом по просьбе клубов НХЛ может сделать исключение: в сезоне-1997/98 защитник "Детройт Ред Уингз" Владимир Константинов не играл из-за полученных в ДТП травм, но его имя было выгравировано на Кубке Стэнли, а в сезоне-2011/12 игрок "Лос-Анджелес Кингз" Андрей Локтионов не провел нужный минимум матчей, однако по просьбе клуба его имя было включено в список обладателей трофея.