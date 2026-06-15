"Каролина" со Свечниковым, Никишиным и Кочетковым завоевала Кубок Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ "Каролина Харрикейнз" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шестом матче серии финала плей-офф НХЛ со счетом 3:0 и стала обладателем Кубка Стэнли.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Вегас Голден Найтс" в шестом матче серии финала плей-офф НХЛ и стали обладателями Кубка Стэнли.

Встреча, которая состоялась в Парадайсе , завершилась победой гостей со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Тейлор Холл (4-я минута), Джексон Блейк (34) и Ник Элерс (59).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот. Кроме того, он применил шесть силовых приемов, а защитник "Харрикейнз" Александр Никишин — один. Голкипер "ураганов" Петр Кочетков остался в запасе.

Нападающие "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Каролины".