Рейтинг@Mail.ru
"Каролина" со Свечниковым, Никишиным и Кочетковым завоевала Кубок Стэнли - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:01 15.06.2026 (обновлено: 08:33 15.06.2026)
"Каролина" со Свечниковым, Никишиным и Кочетковым завоевала Кубок Стэнли

"Каролина" обыграла "Вегас Голден Найтс" и завоевала Кубок Стэнли

© Фото : x.com/nhlХоккеисты "Каролины Харрикейнз"
Хоккеисты Каролины Харрикейнз - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : x.com/nhl
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Каролина Харрикейнз" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шестом матче серии финала плей-офф НХЛ со счетом 3:0 и стала обладателем Кубка Стэнли.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Вегас Голден Найтс" в шестом матче серии финала плей-офф НХЛ и стали обладателями Кубка Стэнли.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вегас
0 : 3
Каролина
03:47 • Тейлор Холл
(Яккоб Славин, Jackson Blake)
33:31 • Jackson Blake
(Логан Станковен)
58:52 • Николай Элерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Парадайсе, завершилась победой гостей со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Тейлор Холл (4-я минута), Джексон Блейк (34) и Ник Элерс (59).
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот. Кроме того, он применил шесть силовых приемов, а защитник "Харрикейнз" Александр Никишин — один. Голкипер "ураганов" Петр Кочетков остался в запасе.
Нападающие "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Каролины".
"Харрикейнз" второй раз в клубной истории и впервые с 2006 года стали обладателями Кубка Стэнли.
Хоккеист Каролины Харрикейнз Джордан Стаал празднует гол - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Капитан "Каролины" признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ
Вчера, 06:21
 
ХоккейКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Кубок СтэнлиСпортВегас Голден НайтсАлександр НикишинАндрей СвечниковИван БарбашевПетр КочетковПавел Дорофеев (хоккей)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Кабо-Верде
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Т. Престон
    633
    466
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Л. Самсонова
    166
    630
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Египет
    1
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Саудовская Аравия
    Уругвай
    1
    0
  • Футбол
    16.06 04:00
    Иран
    Новая Зеландия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала