Не спас даже Ямаль: Испания опозорилась в первом матче на ЧМ-2026

Действующие чемпионы Европы и главные претенденты на победу на чемпионате мира начали путь на мундиале игрой против дебютанта Кабо-Верде. Кто мог предположить, что для испанцев этот матч станет кошмаром? О провале фаворитов — в материале РИА Новости Спорт.

Разминка для Испании?

Первый матч для испанцев не должен был стать проблемой. Вторая команда рейтинга ФИФА против 67-й — все предматчевые расклады говорили о потенциальном разгроме. Для главного тренера "Ла Рохи" Луиса де ла Фуэнте этот матч должен был стать "контрольным" — неоптимальное сочетание состава, не так давно оправившийся от травмы Гави на левом фланге, недолеченный Ламин Ямаль , не попавший в основу… Но даже таким испанцам команде уровня Кабо-Верде сложно что-либо противопоставить.

Хотя в составе островитян есть любопытные имена, и в особенности — для поклонников чемпионата России. В стартовом составе вышел полузащитник " Краснодара Кевин Ленини , а еще один представитель РПЛ , Жилсон Беншимол из " Акрона ", остался на скамейке запасных.

Вратарь спасал Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде нацелилась на сенсацию уже в первом тайме, не дав испанским звездам открыть счет. Стартовые полчаса были откровенно скучными с минимальным количеством подходов к воротам — подопечные де ла Фуэнте подбирали ключи к низкому блоку в защите номинальных гостей. Комбинации в финальной трети поля не клеились настолько, что нападающий испанцев Микель Оярсабаль умудрился стать первым в истории ЧМ футболистом, не касавшимся мяча в течение получаса игры.

А к концу тайма фавориты не реализовали несколько острейших моментов. Тут стоит отметить 40-летнего вратаря кабовердианцев Возинью , вытащившего мяч из-под перекладины после выстрела Марка Кукурельи , а затем выловившего из угла удар головой от Эмерика Ляпорта

© Соцсети ФИФА Возинья © Соцсети ФИФА Возинья

Но в самой опасной атаке Ферран Торрес не сумел добить мяч в ворота с пары метров. Возинья уже был отыгран, но нападающий под давлением угодил в перекладину. Оярсабаль добивал головой, но голкипер успел занять позицию и снова выловил мяч из-под перекладины. 70 процентов владения и почти полтора ожидаемых гола у испанцев… А на табло — нули.

У испанцев не было идей

По тому же сценарию игра начала развиваться во втором тайме. Возинья стал реже вступать в игру — разве что пару раз забрал мяч на выходе. Испанцы выглядели совершенно растерянными и переключились на дальние удары, но и так открыть счет не вышло. К 70-й минуте де ла Фуэнте провел замену, которую ждали все. Кто бы мог подумать перед матчем, что Ямаль будет выходить на поле не тогда, когда результат уже сделан, а чтобы спасать команду от позора!

С выходом Ламина угрозы воротам Кабо-Верде стало кратно больше. 18-летний вингер сразу накрутил пару защитников на правом фланге и отдал в штрафную, где Маркос Льоренте запорол удар. Ямаль регулярно создавал остроту в финальной трети, но к голу испанцы не приблизились.

© AP Photo / Mike Stewart Ламин Ямаль в матче с Кабо-Верде © AP Photo / Mike Stewart Ламин Ямаль в матче с Кабо-Верде

Так шли минуты, и к моменту появления на поле Дани Ольмо и Нико Уильямса стало ясно, что команда Кабо-Верде всерьез настроена выдать результат, которого не ожидал никто. К концу матча испанцев будто накрыла паника — бесцельные навесы в штрафную, неуместные обводки, и даже дриблинг Ямаля перестал представлять угрозу для защиты африканцев.

Финальный свисток зафиксировал, возможно, самый ужасный по результату матч сборной Испании на чемпионатах мира в 21-м веке. 27 ударов, 74 процента владения мячом, 11 угловых, 2,3 ожидаемых гола — и ничего. Одно очко в матче с командой, суммарная стоимость состава которой оценивается на уровне одного Родри или Кукурельи.

© AP Photo / Erik S. Lesser Футболисты сборной Кабо-Верде © AP Photo / Erik S. Lesser Футболисты сборной Кабо-Верде

Чемпионы всегда начинают плохо?

Благодаря ничьей Испания продлила беспроигрышную серию до 32 матчей, но вряд ли кто-либо из сборной об этом сейчас думает. На чемпионатах мира за последние семь игр команда выиграла всего однажды, когда разгромила Коста-Рику в Катаре . Однажды проиграли Японии, а ничьих набралось уже целых пять — две с Марокко и по одной — с Россией, Германией и Кабо-Верде.