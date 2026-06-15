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Дик Адвокат рассказал, почему заплакал на ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:09 15.06.2026
Дик Адвокат рассказал, почему заплакал на ЧМ

Дик Адвокат о слезах на ЧМ: гимн вызывает эмоции, должно быть, это старость

© официальный твиттер "Фейенорда"Дик Адвокат
Дик Адвокат - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© официальный твиттер "Фейенорда"
Дик Адвокат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат прослезился перед началом первого матча национальной команды на чемпионате мира по футболу.
  • Сборная Кюрасао проиграла команде Германии со счетом 1:7 в первом туре группового этапа чемпионата мира.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат предположил, что не смог сдержать слез перед началом первого матча национальной команды на чемпионате мира по футболу из-за того, что стал эмоциональнее с возрастом.
В воскресенье сборная Кюрасао дебютировала на чемпионате мира, проиграв в первом туре группового этапа команде Германии со счетом 1:7. Подопечным Адвоката удалось сравнять счет, после чего немцы забили шесть безответных мячей. Перед игрой во время гимна Кюрасао Адвокат прослезился. В 78 лет он стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира.
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Германия
7 : 1
Кюрасао
06‎’‎ • Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
38‎’‎ • Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
45‎’‎ • Кай Хаверц (П)
47‎’‎ • Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
68‎’‎ • Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
78‎’‎ • Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
88‎’‎ • Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
21‎’‎ • Ливано Комененсия
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"Перед матчем мне было тяжело. Да, слезы текли. Люди были так счастливы и полны энтузиазма, что наконец-то оказались на чемпионате мира. Наверное, дело в моем возрасте, но национальный гимн вызывает у меня сильные эмоции. Все эти счастливые люди – это что-то невероятное. Даже после 1:7 они горды и счастливы, это действительно особенное чувство. По крайней мере, я никогда раньше такого не испытывал", - приводит слова Адвоката AD.
"Гол Ливано (Комененсии) был потрясающим, в тот момент появилась надежда на что-то большее, но мы не смогли удержать счет, Германия была действительно слишком сильна. Первый барьер преодолен, мы знали, что это может произойти. Мы будем бороться, чтобы преподнести сюрприз Эквадору и Кот-д'Ивуару. Это возможно, но, даже если этого не произойдет, мы не расстроимся. Я вижу команду, которая борется, я вижу счастливых болельщиков. Все это здорово. Было бы очень приятно, если бы мы добились результата, но эта команда всегда выкладывается на полную, их нельзя упрекнуть в чем-либо", - добавил бывший тренер сборной России и петербургского "Зенита".
Дик Адвокат - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ
14 июня, 20:41
 
ФутболСпортГерманияДик АдвокатЗенитЧМ по футболу 2026КюрасаоЭквадор
 
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