Дик Адвокат рассказал, почему заплакал на ЧМ

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат предположил, что не смог сдержать слез перед началом первого матча национальной команды на чемпионате мира по футболу из-за того, что стал эмоциональнее с возрастом.

"Перед матчем мне было тяжело. Да, слезы текли. Люди были так счастливы и полны энтузиазма, что наконец-то оказались на чемпионате мира. Наверное, дело в моем возрасте, но национальный гимн вызывает у меня сильные эмоции. Все эти счастливые люди – это что-то невероятное. Даже после 1:7 они горды и счастливы, это действительно особенное чувство. По крайней мере, я никогда раньше такого не испытывал", - приводит слова Адвоката AD.