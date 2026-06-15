Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат прослезился перед началом первого матча национальной команды на чемпионате мира по футболу.
- Сборная Кюрасао проиграла команде Германии со счетом 1:7 в первом туре группового этапа чемпионата мира.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат предположил, что не смог сдержать слез перед началом первого матча национальной команды на чемпионате мира по футболу из-за того, что стал эмоциональнее с возрастом.
В воскресенье сборная Кюрасао дебютировала на чемпионате мира, проиграв в первом туре группового этапа команде Германии со счетом 1:7. Подопечным Адвоката удалось сравнять счет, после чего немцы забили шесть безответных мячей. Перед игрой во время гимна Кюрасао Адвокат прослезился. В 78 лет он стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира.
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Феликс Нмеча
38’ • Нико Шлоттербек
45’ • Кай Хаверц (П)
47’ • Джамал Мусиала
68’ • Натаниэль Браун
78’ • Дениз Ундав
88’ • Кай Хаверц
21’ • Ливано Комененсия
"Перед матчем мне было тяжело. Да, слезы текли. Люди были так счастливы и полны энтузиазма, что наконец-то оказались на чемпионате мира. Наверное, дело в моем возрасте, но национальный гимн вызывает у меня сильные эмоции. Все эти счастливые люди – это что-то невероятное. Даже после 1:7 они горды и счастливы, это действительно особенное чувство. По крайней мере, я никогда раньше такого не испытывал", - приводит слова Адвоката AD.
"Гол Ливано (Комененсии) был потрясающим, в тот момент появилась надежда на что-то большее, но мы не смогли удержать счет, Германия была действительно слишком сильна. Первый барьер преодолен, мы знали, что это может произойти. Мы будем бороться, чтобы преподнести сюрприз Эквадору и Кот-д'Ивуару. Это возможно, но, даже если этого не произойдет, мы не расстроимся. Я вижу команду, которая борется, я вижу счастливых болельщиков. Все это здорово. Было бы очень приятно, если бы мы добились результата, но эта команда всегда выкладывается на полную, их нельзя упрекнуть в чем-либо", - добавил бывший тренер сборной России и петербургского "Зенита".
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