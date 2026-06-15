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Истерика фон дер Ляйен после удара возмездия ВС России вызвала гнев в Сети - РИА Новости, 15.06.2026
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16:43 15.06.2026 (обновлено: 20:03 15.06.2026)

Истерика фон дер Ляйен после удара возмездия ВС России вызвала гнев в Сети

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после российского удара возмездия по военным целям в Киеве и других украинских городах.
  • Комментаторы раскритиковали ЕС за воинственную риторику и действия, которые, по их мнению, не способствуют установлению мира.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российском ударе возмездия по военным целям в Киеве и других украинских городах.
Ранее в понедельник председатель ЕК заявила, что действия России якобы показывают отсутствие стремления к мирным переговорам. Она также отметила, что на саммите "Большой семерки" Европа обсудит план усиления давления на Москву.
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"Украинский народ хочет мира. А вы, так называемые лидеры, не заинтересованы в нем, это всего лишь слово, которым вы разбрасываетесь в надежде, что массы вам поверят", — написал один комментатор.
"Если бы ЕС хотел мира, он не находился бы в режиме постоянной эскалации, как своими действиями, так и воинственной риторикой. Пустые слова", — согласился другой читатель.
"Вы — причина этой ситуации, включая совет Европейского парламента и чиновников системы правосудия. Обратный отсчет уже начался", — обрушился с критикой третий.
"Вы продолжаете поставлять оружие и деньги для ударов по территории России, а затем рассчитываете, что в ответ ничего не последует. Вы хотите втянуть весь мир в бесконечную грязную войну, которая должна была закончиться уже давно. И, кстати, именно ваше лицо останется в памяти как символ падения Европы", — резюмировал еще один пользователь.

Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Саммит "Большой семерки" под председательством Парижа пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15-17 июня.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Путиным, состоявшейся накануне, выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе возможностей дипломатического разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
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