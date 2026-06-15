Истерика фон дер Ляйен после удара возмездия ВС России вызвала гнев в Сети

"Украинский народ хочет мира. А вы, так называемые лидеры, не заинтересованы в нем, это всего лишь слово, которым вы разбрасываетесь в надежде, что массы вам поверят", — написал один комментатор.

"Вы продолжаете поставлять оружие и деньги для ударов по территории России, а затем рассчитываете, что в ответ ничего не последует. Вы хотите втянуть весь мир в бесконечную грязную войну, которая должна была закончиться уже давно. И, кстати, именно ваше лицо останется в памяти как символ падения Европы", — резюмировал еще один пользователь.



Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК.