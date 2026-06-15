Ушаков рассказал об особенностях диалога Путина и Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалог лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина всегда носит откровенный и содержательный характер, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
- Он отметил, что между лидерами двух стран сложились товарищеские отношения, они глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Диалог лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина всегда носит откровенный и содержательный характер, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Их диалог (Путина и Си Цзиньпина - ред.) всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности", - сказал он журналистам.
Ушаков отметил, что между лидерами России и Китая сложились по-настоящему товарищеские отношения, Путин и Си Цзиньпин глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие.