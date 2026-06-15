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Ушаков рассказал об особенностях диалога Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 15.06.2026
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12:49 15.06.2026
Ушаков рассказал об особенностях диалога Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: диалог Путина и Си Цзиньпина носит откровенный и содержательный характер

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диалог лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина всегда носит откровенный и содержательный характер, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
  • Он отметил, что между лидерами двух стран сложились товарищеские отношения, они глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Диалог лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина всегда носит откровенный и содержательный характер, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Их диалог (Путина и Си Цзиньпина - ред.) всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности", - сказал он журналистам.
Ушаков отметил, что между лидерами России и Китая сложились по-настоящему товарищеские отношения, Путин и Си Цзиньпин глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Мировые СМИ раскопали тщательно скрываемый секрет визита Путина в Китай
21 мая, 08:00
 
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