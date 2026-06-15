Пачо и Кайседо вошли в состав сборной Эквадора на матч с ивуарийцами

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стали известны стартовые составы сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора на матч группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, списки игроков опубликованы на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).