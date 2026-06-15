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Пачо и Кайседо вошли в состав сборной Эквадора на матч с ивуарийцами - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
01:35 15.06.2026 (обновлено: 04:28 15.06.2026)
Пачо и Кайседо вошли в состав сборной Эквадора на матч с ивуарийцами

Диалло не попал в стартовый состав Кот-д'Ивуара на матч против Эквадора

© пресс-служба сборной Эквадора по футболуЭквадорский футболист Мойсес Кайседо
Эквадорский футболист Мойсес Кайседо - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© пресс-служба сборной Эквадора по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стали известны стартовые составы сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора на матч группового этапа чемпионата мира.
  • Матч группы Е между Кот-д'Ивуаром и Эквадором начнется в 02:00 мск в ночь на понедельник.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стали известны стартовые составы сборных Кот-д'Ивуара и Эквадора на матч группового этапа чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, списки игроков опубликованы на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Состав сборной Кот-д'Ивуара выглядит следующим образом: Яхья Фофана (вратарь), Гислен Конан, Вильфрид Синго, Гела Дуэ, Эмманюэль Агбаду, Секо Фофана, Франк Кессье (капитан), Ян Дьоманде, Элье Ваи, Николя Пепе и Базумана Туре.
ЧМ по футболу 2026
15 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
Кот-д’Ивуар
1 : 0
Эквадор
90‎’‎ • Амад Диалло
(Вильфрид Синго)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло остался на скамейке запасных.
В стартовый состав сборной Эквадора вошли: Эрнан Галиндес (вратарь), Пьеро Инкапье, Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо, Алан Минда, Педро Вите, Алан Франко, Мойсес Кайседо, Джон Йебоа, Эннер Валенсия (капитан), Гонсало Плата.
Матч группы Е Кот-д'Ивуар - Эквадор пройдет в ночь на понедельник и начнется в 02:00 мск.
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