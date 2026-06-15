Сборная Испании не смогла обыграть Кабо-Верде в первом матче на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Футболисты сборной Испании сыграли вничью 0:0 с командой Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Сборная Кабо-Верде впервые принимает участие в чемпионате мира, занимает 64-е место в рейтинге ФИФА.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Испании сыграли вничью с командой Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы Н прошла в Атланте (США) и завершилась со счетом 0:0. Испанцы владели мячом 62% времени при 28% у команды соперника, нанесли 27 ударов по воротам, из которых семь в створ, совершили 804 паса (745 точных) и 40 навесов (6 точных). Футболисты сборной Кабо-Верде шесть раз пробили по воротам, лишь раз попав в створ, отметились 304 пасами (224 точных) и четырьмя безадресными навесами.

Испанцы - действующие победители Евро, чемпионы мира 2010 года, они идут вторыми в мировом рейтинге. Капитаном команды является обладатель "Золотого мяча" 2024 года Родри. Дебютировал на чемпионате мира вышедший на замену Ламин Ямаль, ставший в 2025 году вторым в голосовании на "Золотой мяч". Перед началом турнира он получил травму задней поверхности бедра.

В следующем туре сборная Испании сыграет с командой Саудовской Аравии, сборная Кабо-Верде встретится с уругвайцами. Оба матча пройдут 21 июня.