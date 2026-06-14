Краткий пересказ от РИА ИИ Менее чем за 20 минут до начала матча сборных Бразилии и Марокко множество трибун стадиона в Ист-Ратерфорде остаются пустыми.

Большая часть болельщиков на стадионе одета в желтые футболки бразильской сборной.

ИСТ-РАТЕРФОРД (ШТАТ НЬЮ-ДЖЕРСИ), 14 июня - РИА Новости. Множество трибун стадиона в американском городе Ист-Ратерфорд в штате Нью-Джерси, где пройдет футбольный матч сборных Бразилии и Марокко, остаются пустыми менее чем за 20 минут до начала игры, передает корреспондент РИА Новости.

Старт состязания запланирован на 18.00 по местному времени (01.00 мск). Обе команды уже появились на поле и провели разминку.