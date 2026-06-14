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Многие трибуны пустуют на стадионе в США перед игрой Бразилия - Марокко - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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00:51 14.06.2026 (обновлено: 01:20 14.06.2026)
Многие трибуны пустуют на стадионе в США перед игрой Бразилия - Марокко

На стадионе в Ист-Ратерфорд перед игрой Бразилии и Марокко много пустых мест

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Менее чем за 20 минут до начала матча сборных Бразилии и Марокко множество трибун стадиона в Ист-Ратерфорде остаются пустыми.
  • Большая часть болельщиков на стадионе одета в желтые футболки бразильской сборной.
ИСТ-РАТЕРФОРД (ШТАТ НЬЮ-ДЖЕРСИ), 14 июня - РИА Новости. Множество трибун стадиона в американском городе Ист-Ратерфорд в штате Нью-Джерси, где пройдет футбольный матч сборных Бразилии и Марокко, остаются пустыми менее чем за 20 минут до начала игры, передает корреспондент РИА Новости.
Старт состязания запланирован на 18.00 по местному времени (01.00 мск). Обе команды уже появились на поле и провели разминку.
Однако болельщики до сих пор отсутствуют на значительной части как в верхних, так и центральных трибун. При этом большая часть тех фанатов, которые находятся на стадионе, одеты в желтые футболки бразильской сборной.
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