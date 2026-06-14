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Путин пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
19:00 14.06.2026 (обновлено: 19:01 14.06.2026)
Путин пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу

Ушаков: Путин пожелал удачи американским организаторам ЧМ по футболу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу.
  • Телефонный разговор стал 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу.
"Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионата", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЧМ по футболу 2026Юрий Ушаков
 
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