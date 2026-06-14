Путин пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу.
- Телефонный разговор стал 13-м по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Дональдом Трампом пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу.
"Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионата", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
Разговор стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Он продолжался более полутора часов и прошел в дружеском ключе, был откровенным и деловым, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.