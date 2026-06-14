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Нойер на пару дней стал рекордсменом по количеству участий в ЧМ - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
20:06 14.06.2026
Нойер на пару дней стал рекордсменом по количеству участий в ЧМ

Нойер сравнялся с рекордсменами по количеству участий в чемпионатах мира

© Соцсети футболистаМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Соцсети футболиста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер принял участие в пятом для себя чемпионате мира по футболу.
  • Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа мирового первенства против сборной Кюрасао.
  • Нойер побил рекорд Лотара Маттеуса, став самым возрастным игроком сборной Германии, выходившим на поле на крупном турнире.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер принял участие в пятом для себя чемпионате мира по футболу, что как минимум несколько дней будет оставаться рекордным результатом.
Нойер вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа мирового первенства в США, Канаде и Мексике, в котором немцам противостоит сборная Кюрасао.
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Германия
7 : 1
Кюрасао
06‎’‎ • Феликс Нмеча
(Флориан Вирц)
38‎’‎ • Нико Шлоттербек
(Натаниэль Браун)
45‎’‎ • Кай Хаверц (П)
47‎’‎ • Джамал Мусиала
(Йозуа Киммих)
68‎’‎ • Натаниэль Браун
(Дениз Ундав)
78‎’‎ • Дениз Ундав
(Йозуа Киммих)
88‎’‎ • Кай Хаверц
(Дениз Ундав)
21‎’‎ • Ливано Комененсия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Помимо Нойера, по пять раз в чемпионатах мира принимали участие аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, которые еще не играли на текущем первенстве, а также завершившие карьеру мексиканцы Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо, Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус.
Также Нойер побил рекорд Маттеуса, став самым возрастным игроком сборной Германии, выходившим на поле на крупном турнире. Вратарю немецкой "Баварии" 40 лет и 79 дней. Маттеусу на момент выхода на поле в игре Евро-2000 против португальцев было 39 лет и 91 день.
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  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    А. Бондарь
    566
    722
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кюрасао
    7
    1
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Япония
    2
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    Кот-д’Ивуар
    Эквадор
    0
    0
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    15.06 05:00
    Швеция
    Тунис
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