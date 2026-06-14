Нойер на пару дней стал рекордсменом по количеству участий в ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер принял участие в пятом для себя чемпионате мира по футболу.
- Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа мирового первенства против сборной Кюрасао.
- Нойер побил рекорд Лотара Маттеуса, став самым возрастным игроком сборной Германии, выходившим на поле на крупном турнире.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер принял участие в пятом для себя чемпионате мира по футболу, что как минимум несколько дней будет оставаться рекордным результатом.
Нойер вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа мирового первенства в США, Канаде и Мексике, в котором немцам противостоит сборная Кюрасао.
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Феликс Нмеча
38’ • Нико Шлоттербек
45’ • Кай Хаверц (П)
47’ • Джамал Мусиала
68’ • Натаниэль Браун
78’ • Дениз Ундав
88’ • Кай Хаверц
21’ • Ливано Комененсия
Помимо Нойера, по пять раз в чемпионатах мира принимали участие аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, которые еще не играли на текущем первенстве, а также завершившие карьеру мексиканцы Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо, Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус.
Также Нойер побил рекорд Маттеуса, став самым возрастным игроком сборной Германии, выходившим на поле на крупном турнире. Вратарю немецкой "Баварии" 40 лет и 79 дней. Маттеусу на момент выхода на поле в игре Евро-2000 против португальцев было 39 лет и 91 день.