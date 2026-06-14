Сборная Кюрасао забила немцам в своем первом матче на чемпионатах мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Кюрасао по футболу забила гол в ворота команды Германии в своем первом матче на чемпионатах мира, счет стал 1:1.
- Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сборная Кюрасао по футболу забила в ворота команды Германии в своем первом матче в истории на чемпионатах мира по футболу.
Встреча группы Е проходит в американском Хьюстоне. Первый гол команды Кюрасао забил Ливано Комененсия, поразив на 21-й минуте ударом с рикошетом ворота 40-летнего Мануэля Нойера. Счет - 1:1.
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Феликс Нмеча
38’ • Нико Шлоттербек
45’ • Кай Хаверц (П)
47’ • Джамал Мусиала
68’ • Натаниэль Браун
78’ • Дениз Ундав
88’ • Кай Хаверц
21’ • Ливано Комененсия
Сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат, который в 78 лет стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира.