Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Германии обыграла команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 7:1.
- В следующем туре сборная Германии сыграет с командой Кот-д'Ивуара, а сборная Кюрасао встретится с эквадорцами, оба матча пройдут 20 июня.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сборная Германии обыграла команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы Е прошла в американском Хьюстоне и завершилась со счетом 7:1 в пользу четырехкратных чемпионов мира, у которых отличились Феликс Нмеча (6-я минута), Нико Шлоттербек (38), Кай Хаверц (45+5 - с пенальти, 88), Джамал Мусиала (47), Натаниэль Браун (68) и Дениз Ундав (78). У команды Кюрасао, которая впервые играет на чемпионате мира, гол забил Ливано Комененсия (21).
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Феликс Нмеча
38’ • Нико Шлоттербек
45’ • Кай Хаверц (П)
47’ • Джамал Мусиала
68’ • Натаниэль Браун
78’ • Дениз Ундав
88’ • Кай Хаверц
21’ • Ливано Комененсия
Сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат, который в 78 лет стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира.
В следующем туре сборная Германии сыграет с командой Кот-д'Ивуара, сборная Кюрасао встретится с эквадорцами. Оба матча пройдут 20 июня.