Ротенберг сделал заявление об Овечкине в сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что Александр Овечкин способен еще сыграть за сборную России.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин еще способен играть за сборную России, заявил РИА Новости первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.