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Ротенберг сделал заявление об Овечкине в сборной России - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:08 14.06.2026 (обновлено: 11:25 14.06.2026)
Ротенберг сделал заявление об Овечкине в сборной России

Ротенберг: у Овечкина есть все, чтобы играть за сборную России долгие годы

© Фото : nhl.comХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что Александр Овечкин способен еще сыграть за сборную России.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин еще способен играть за сборную России, заявил РИА Новости первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
"Конечно, может, - ответил Ротенберг на вопрос, способен ли Овечкин еще сыграть за сборную России. - У Саши есть все для того, чтобы играть долгие годы".
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ХоккейРоман РотенбергФедерация хоккея России (ФХР)Александр ОвечкинВашингтон КэпиталзСборная России по хоккею с шайбой
 
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