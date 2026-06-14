Американский гимн заиграл на стадионе в США перед матчем Бразилия - Марокко

ИСТ-РАТЕРФОРД (ШТАТ НЬЮ-ДЖЕРСИ), 14 июня - РИА Новости. Гимн США заиграл не стадионе в американском городе Ист-Ратерфорд в штате Нью-Джерси перед началом футбольного матча сборных Бразилии и Марокко, передает корреспондент РИА Новости.

Старт состязания запланирован на 18.00 по местному времени (01.00 мск).

До начала игры организаторы включали музыкальные произведения различных исполнителей для разогрева болельщиков, однако среди них нашлось место и государственному гимну Соединенных Штатов Америки. Одновременно с гимном на экранах стадиона появилось и изображение развивающегося флага США.