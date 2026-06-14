ФИФА заплатит гонорар арбитру из Сомали, которого не пустили на ЧМ в США

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) заплатит полный гонорар арбитру Омару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира 2026 года несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает Би-би-си.

Несмотря на то, что Артан не сможет работать на турнире, ФИФА обязалась выплатить ему полную зарплату. Отмечается, что судьи не знают точную сумму гонорара за работу на чемпионате мира - она выплачивается уже после завершения турнира.