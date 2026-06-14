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ФИФА заплатит гонорар арбитру из Сомали, которого не пустили на ЧМ в США - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Футбол
 
13:35 14.06.2026
ФИФА заплатит гонорар арбитру из Сомали, которого не пустили на ЧМ в США

ФИФА заплатит гонорар за работу ЧМ арбитру из Сомали, которого не пустили в США

© ФотоЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитру Омару Артану из Сомали отказали во въезде в США, несмотря на наличие дипломатического паспорта.
  • Омар Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионате мира.
  • Международная федерация футбола (ФИФА) заплатит полный гонорар арбитру Омару Артану за работу на чемпионате мира 2026 года, несмотря на то что он не сможет в нем участвовать.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) заплатит полный гонорар арбитру Омару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира 2026 года несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает Би-би-си.
Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны. Издание Daily Somalia со ссылкой на Федерацию футбола Сомали (SFF) сообщила, что Артан направлялся в США по дипломатическому паспорту, однако по прилете в международный аэропорт Майами ему было отказано во въезде в страну без объяснения причин, после чего он был отправлен в Стамбул. Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал неприятной ситуацию с сомалийским арбитром, но признал, что организация не может все контролировать. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионате мира.
Несмотря на то, что Артан не сможет работать на турнире, ФИФА обязалась выплатить ему полную зарплату. Отмечается, что судьи не знают точную сумму гонорара за работу на чемпионате мира - она выплачивается уже после завершения турнира.
Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF). Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее объявил, что Артану в рамках меморандума о взаимопонимании между УЕФА и CAF будет доверено судить матч за Суперкубок УЕФА между французским "Пари Сен-Жермен" и английской "Астон Виллой", который пройдет в австрийском Зальцбурге 12 августа.
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ФутболДжанни ИнфантиноПари Сен-Жермен (ПСЖ)Астон ВиллаМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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