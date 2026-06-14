Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дик Адвокат стал самым возрастным тренером, выведшим команду на матч чемпионата мира по футболу.
- На момент матча сборной Кюрасао против команды Германии возраст Адвоката составлял 78 лет 8 месяцев 16 дней.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Возглавляющий сборную Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером, выведшим команду на матч чемпионата мира по футболу.
Адвокату на момент матча 78 лет 8 месяцев 16 дней. Он побил рекорды, установленные также на текущем чемпионате. Чех Мирослав Коубек в пятницу вывел на поле свою национальную команду в возрасте 74 лет 9 месяцев и 10 дней. Ранее 74-летний Хуго Брос руководил сборной ЮАР в матче открытия мирового первенства против команды Мексики.
Адвокат с 2006 по 2009 год возглавлял петербургский "Зенит", который привел к победам в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также чемпионате России, с 2010 по 2012 год - сборную России, с которой принял участие в Евро-2012. Он начал тренерскую карьеру в 1980 году, трижды возглавлял сборную Нидерландов, а также команды Южной Кореи, Бельгии, Сербии и Ирака.
В феврале Адвокат в связи с проблемами со здоровьем у его дочери покинул сборную Кюрасао после выхода команды на чемпионат мира. Позднее он вернулся на пост главного тренера, когда состояние его дочери стабилизировалось, а результаты обследований оказались положительными.