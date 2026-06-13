Тренер сборной Испании рассказал о шансах Ямаля сыграть в первом матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль восстановился и примет участие в первом матче сборной на чемпионате мира 2026 года.
- Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что нападающий национальной команды Ламин Ямаль восстановился и сыграет в первом матче сборной на чемпионате мира 2026 года.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Испании сыграет в группе H, где ей будут противостоять команды Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).
"Лучшая новость в том, что Ламин в состоянии сыграть в матче в понедельник. Он готов играть, но не 90 минут", - заявил де ла Фуэнте в эфире Catalunya Radio.