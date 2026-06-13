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Тренер сборной Испании рассказал о шансах Ямаля сыграть в первом матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
11:42 13.06.2026 (обновлено: 13:16 13.06.2026)
Тренер сборной Испании рассказал о шансах Ямаля сыграть в первом матче ЧМ

Луис де ла Фуэнте: Ямаль готов сыграть в матче с Кабо-Верде на ЧМ

© Соцсети футболистаЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Соцсети футболиста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль восстановился и примет участие в первом матче сборной на чемпионате мира 2026 года.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что нападающий национальной команды Ламин Ямаль восстановился и сыграет в первом матче сборной на чемпионате мира 2026 года.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Испании сыграет в группе H, где ей будут противостоять команды Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).
"Лучшая новость в том, что Ламин в состоянии сыграть в матче в понедельник. Он готов играть, но не 90 минут", - заявил де ла Фуэнте в эфире Catalunya Radio.
Вингер "Барселоны" Ямаль получил травму задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который прошел 22 апреля, и пропустил остаток клубного сезона. В текущем сезоне Ямаль провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча.
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ФутболСпортИспанияСШАМексикаЛуис де ла ФуэнтеЧМ по футболу 2026
 
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