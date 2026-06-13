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Тренер погибшего Ядыкина рассказал об отношениях хоккеиста со своим дедом - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Хоккей
 
16:41 13.06.2026 (обновлено: 16:55 13.06.2026)

Тренер погибшего Ядыкина рассказал об отношениях хоккеиста со своим дедом

© Фото : соцсети ХК "Омские Ястребы"Егор Ядыкин
Егор Ядыкин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : соцсети ХК "Омские Ястребы"
Егор Ядыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер хоккеиста Егора Ядыкина Дмитрий Бордуков рассказал о сильной связи спортсмена со своим дедом, который с детства водил его на хоккей.
  • Хоккеист отличался лидерскими качествами и старательностью, был примером для команды.
  • Ядыкин с конца мая находился в отпуске, потом планировал уехать в Норильск.
УФА, 13 июн - РИА Новости. Тренер хоккеиста Егора Ядыкина Дмитрий Бордуков рассказал РИА Новости о сильной связи спортсмена со своим дедом, который с детства водил за руку внука на хоккей.
В субботу Ядыкина похоронили в родном городе Салавате. Вместе с ним похоронили и его деда Василия.
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Тренер рассказал РИА Новости, что хоккеист отличался лидерскими качествами, старательностью и был примером для команды.
"В 12 лет он уехал от нас в " Витязь" в Подольск. Очень спрогрессировал себя хорошо. Радовались за него", - сказал Бордуков.
Он рассказал, что держал связь с воспитанником: созванивались на новогодние праздники, дни рождения, встречались.
"Буквально 7 июня созванивались, он говорил, что хочет сходить в Салавате на мотогонки, любил спидвей. Девятого числа созванивались, говорили, что когда приедем в Салават, встретимся, заедем в гости. Всегда с родителями его, близкими общались", - отметил тренер.
По его словам, Ядыкин с конца мая находился в отпуске, потом планировал уехать в Норильск.
"Дедушку его знал хорошо. Он с самого детства водил его за ручку на хоккей. За него переживал, у них были очень тесные отношения. Он сильно его любил, Егора все любили", - сказал Бордуков.
Ранее в СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина. Он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Мужчина перед этим отправил аудиосообщение родным.
По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.
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