Тренер погибшего Ядыкина рассказал об отношениях хоккеиста со своим дедом

Краткий пересказ от РИА ИИ Тренер хоккеиста Егора Ядыкина Дмитрий Бордуков рассказал о сильной связи спортсмена со своим дедом, который с детства водил его на хоккей.

Хоккеист отличался лидерскими качествами и старательностью, был примером для команды.

Ядыкин с конца мая находился в отпуске, потом планировал уехать в Норильск.

УФА, 13 июн - РИА Новости. Тренер хоккеиста Егора Ядыкина Дмитрий Бордуков рассказал РИА Новости о сильной связи спортсмена со своим дедом, который с детства водил за руку внука на хоккей.

В субботу Ядыкина похоронили в родном городе Салавате . Вместе с ним похоронили и его деда Василия.

Тренер рассказал РИА Новости, что хоккеист отличался лидерскими качествами, старательностью и был примером для команды.

"В 12 лет он уехал от нас в " Витязь " в Подольск . Очень спрогрессировал себя хорошо. Радовались за него", - сказал Бордуков.

Он рассказал, что держал связь с воспитанником: созванивались на новогодние праздники, дни рождения, встречались.

"Буквально 7 июня созванивались, он говорил, что хочет сходить в Салавате на мотогонки, любил спидвей. Девятого числа созванивались, говорили, что когда приедем в Салават, встретимся, заедем в гости. Всегда с родителями его, близкими общались", - отметил тренер.

По его словам, Ядыкин с конца мая находился в отпуске, потом планировал уехать в Норильск

"Дедушку его знал хорошо. Он с самого детства водил его за ручку на хоккей. За него переживал, у них были очень тесные отношения. Он сильно его любил, Егора все любили", - сказал Бордуков.

Ранее в СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина. Он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Мужчина перед этим отправил аудиосообщение родным.

По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.