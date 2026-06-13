Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 13 июня: ВС России завершают зачистку Первомайского района - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 13.06.2026 (обновлено: 17:44 13.06.2026)

Спецоперация, 13 июня: ВС России завершают зачистку Первомайского района

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые группы "Южной" группировки войск продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района Константиновки в ДНР.
  • В зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли более 1440 военных, а также танк Leopard-2, 15 бронемашин, 77 автомобилей, 11 гаубиц, пусковую установку РСЗО "Партизан" и пять станций РЭБ.
  • Авиация, беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение местам хранения дальних беспилотников, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Штурмовые группы третьей, восьмой армий и третьего армейского корпуса "Южной" группировки российских Вооруженных сил продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района Константиновки в ДНР, за сутки в городе освобождено 172 здания, уничтожены до 40 украинских военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Всего в зоне проведения спецоперации в результате действий "Южной" и других российских группировок войск ВСУ потеряли более 1440 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились танка Leopard-2, 15 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, пусковой установки реактивной системы залпового огня "Партизан" и пяти станций радиоэлектронной борьбы.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
Вчера, 15:56
Авиация, беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение местам хранения дальних беспилотников, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников самолетного типа.
Также в течение дня МО РФ сообщило об обнаружении пунктов временной дислокации нескольких бригад ВСУ в районах Белицкого, Щурово, Рай-Александровки и Лимана в ДНР. Самолёты ВКС России поразили их авиабомбами ФАБ-3000, ФАБ-1500, ФАБ-500 и ФАБ-250-270.
Кроме того, в районе Чугуева в Харьковской области дронами "Герань" был поражен цех производства беспилотников ВСУ.

Не поменяют ситуацию

Вооруженные Силы РФ удерживают стратегическое преимущество и уверенно идут вперед, движение идет по всем направлениям в зоне СВО, заявил на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ президент России Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не поменяют ситуацию на поле боя в зоне спецоперации.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России
Вчера, 11:44

Власти Украины зарабатывают

Украинские СМИ в субботу сообщали в взрывах в Сумах и Одессе, а также в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что украинские власти зарабатывают на продолжении военного конфликта, закупая снаряды на деньги из Евросоюза по в 12 раз завышенным ценам.
Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Север", рассказал, что в Сумской области многие хотели бы присоединения к России.
Командование ВСУ на фоне потерь на сумском направлении перебрасывает в регион дополнительные подразделения из других областей Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В частности, туда был направлен личный состав пятой отдельной тяжелой механизированной бригады из Днепропетровской области.
Кроме того, в Черниговской области первые потери понес второй батальон 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, выведенный туда командованием на "восстановление боеспособности" из окрестностей Константиновки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПервомайский районАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала