Краткий пересказ от РИА ИИ Штурмовые группы "Южной" группировки войск продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района Константиновки в ДНР.

В зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли более 1440 военных, а также танк Leopard-2, 15 бронемашин, 77 автомобилей, 11 гаубиц, пусковую установку РСЗО "Партизан" и пять станций РЭБ.

Авиация, беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение местам хранения дальних беспилотников, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Штурмовые группы третьей, восьмой армий и третьего армейского корпуса "Южной" группировки российских Вооруженных сил продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района Константиновки в ДНР, за сутки в городе освобождено 172 здания, уничтожены до 40 украинских военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.

Всего в зоне проведения спецоперации в результате действий "Южной" и других российских группировок войск ВСУ потеряли более 1440 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились танка Leopard-2, 15 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, пусковой установки реактивной системы залпового огня "Партизан" и пяти станций радиоэлектронной борьбы.

Авиация, беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение местам хранения дальних беспилотников, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников самолетного типа.

Также в течение дня МО РФ сообщило об обнаружении пунктов временной дислокации нескольких бригад ВСУ в районах Белицкого, Щурово, Рай-Александровки и Лимана в ДНР . Самолёты ВКС России поразили их авиабомбами ФАБ-3000, ФАБ-1500, ФАБ-500 и ФАБ-250-270.

Не поменяют ситуацию

Вооруженные Силы РФ удерживают стратегическое преимущество и уверенно идут вперед, движение идет по всем направлениям в зоне СВО, заявил на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ президент России Владимир Путин

Президент подчеркнул, что никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не поменяют ситуацию на поле боя в зоне спецоперации.

Власти Украины зарабатывают

Украинские СМИ в субботу сообщали в взрывах в Сумах и Одессе , а также в подконтрольном ВСУ Запорожье

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский , находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что украинские власти зарабатывают на продолжении военного конфликта, закупая снаряды на деньги из Евросоюза по в 12 раз завышенным ценам.

Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Север", рассказал, что в Сумской области многие хотели бы присоединения к России.

Командование ВСУ на фоне потерь на сумском направлении перебрасывает в регион дополнительные подразделения из других областей Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В частности, туда был направлен личный состав пятой отдельной тяжелой механизированной бригады из Днепропетровской области