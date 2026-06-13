Спецоперация, 13 июня: ВС России завершают зачистку Первомайского района

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые группы "Южной" группировки войск продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района Константиновки в ДНР.
- В зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли более 1440 военных, а также танк Leopard-2, 15 бронемашин, 77 автомобилей, 11 гаубиц, пусковую установку РСЗО "Партизан" и пять станций РЭБ.
- Авиация, беспилотники и артиллерия группировок ВС России нанесли поражение местам хранения дальних беспилотников, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Штурмовые группы третьей, восьмой армий и третьего армейского корпуса "Южной" группировки российских Вооруженных сил продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района Константиновки в ДНР, за сутки в городе освобождено 172 здания, уничтожены до 40 украинских военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Всего в зоне проведения спецоперации в результате действий "Южной" и других российских группировок войск ВСУ потеряли более 1440 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились танка Leopard-2, 15 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, пусковой установки реактивной системы залпового огня "Партизан" и пяти станций радиоэлектронной борьбы.
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
Вчера, 15:56
Авиация, беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение местам хранения дальних беспилотников, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников самолетного типа.
Кроме того, в районе Чугуева в Харьковской области дронами "Герань" был поражен цех производства беспилотников ВСУ.
Не поменяют ситуацию
Вооруженные Силы РФ удерживают стратегическое преимущество и уверенно идут вперед, движение идет по всем направлениям в зоне СВО, заявил на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ президент России Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не поменяют ситуацию на поле боя в зоне спецоперации.
Власти Украины зарабатывают
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что украинские власти зарабатывают на продолжении военного конфликта, закупая снаряды на деньги из Евросоюза по в 12 раз завышенным ценам.
Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко, сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Север", рассказал, что в Сумской области многие хотели бы присоединения к России.
Командование ВСУ на фоне потерь на сумском направлении перебрасывает в регион дополнительные подразделения из других областей Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В частности, туда был направлен личный состав пятой отдельной тяжелой механизированной бригады из Днепропетровской области.
Кроме того, в Черниговской области первые потери понес второй батальон 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, выведенный туда командованием на "восстановление боеспособности" из окрестностей Константиновки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18