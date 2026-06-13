Рейтинг@Mail.ru
Сантос вошел в стартовый состав на первый матч сборной Бразилии на ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:55 13.06.2026
Сантос вошел в стартовый состав на первый матч сборной Бразилии на ЧМ

Футболист "Зенита" Сантос вошел в стартовый состав на матч Бразилии с Марокко

© официальный твиттер клуба "Зенит"Защитник "Зенита" Дуглас Сантос
Защитник Зенита Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© официальный твиттер клуба "Зенит"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Марокко.
  • Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит игру из-за травмы, а нападающий «Зенита» Луис Энрике будет находиться в запасе.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Марокко, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Первый матч группы C пройдет в Ист-Ратерфорде в воскресенье и начнется в 1:00 по московскому времени. Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит игру из-за травмы. Также в запасе находится нападающий "Зенита" Луис Энрике.
Состав сборной Бразилии выглядит следующим образом: Алиссон (вратарь), Габриэль Магальяйнс, Маркиньос (капитан), Дуглас Сантос, Рожер Ибаньес, Каземиро, Бруно Гимарайнс, Лукас Пакета, Винисиус Жуниор, Рафинья, Игор Тьяго.
В состав сборной Марокко вошли: Яссин Буну (вратарь), Ашраф Хакими (капитан), Нуссаир Мазрауи, Исса Диоп, Чади Риад, Аюб Буадди, Аззедин Унаи, Исмаэль Сайбари, Билал Эль-Ханнус, Нейл Эль-Айнауи, Браим Диас.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Нападающий сборной Бразилии Неймар - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Неймар травмировался перед чемпионатом мира
21 мая, 10:13
 
ФутболСпортБразилияМароккоСШАНуссаир МазрауиМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Дуглас СантосЗенитЛуис ЭнрикеНеймар
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Марокко
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Гаити
    Шотландия
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    90
    94
  • Футбол
    Завершен
    Австралия
    Турция
    2
    0
  • Футбол
    14.06 20:00
    Германия
    Кюрасао
  • Футбол
    14.06 23:00
    Нидерланды
    Япония
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала