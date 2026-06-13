Сантос вошел в стартовый состав на первый матч сборной Бразилии на ЧМ

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Марокко, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).