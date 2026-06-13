Сантос вошел в стартовый состав на первый матч сборной Бразилии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Марокко.
- Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит игру из-за травмы, а нападающий «Зенита» Луис Энрике будет находиться в запасе.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Марокко, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Первый матч группы C пройдет в Ист-Ратерфорде в воскресенье и начнется в 1:00 по московскому времени. Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит игру из-за травмы. Также в запасе находится нападающий "Зенита" Луис Энрике.
Состав сборной Бразилии выглядит следующим образом: Алиссон (вратарь), Габриэль Магальяйнс, Маркиньос (капитан), Дуглас Сантос, Рожер Ибаньес, Каземиро, Бруно Гимарайнс, Лукас Пакета, Винисиус Жуниор, Рафинья, Игор Тьяго.
В состав сборной Марокко вошли: Яссин Буну (вратарь), Ашраф Хакими (капитан), Нуссаир Мазрауи, Исса Диоп, Чади Риад, Аюб Буадди, Аззедин Унаи, Исмаэль Сайбари, Билал Эль-Ханнус, Нейл Эль-Айнауи, Браим Диас.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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