Рейтинг@Mail.ru
Экс-руководитель "Локомотива" будет тренировать Австрию до Евро-2028 - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:51 13.06.2026
Экс-руководитель "Локомотива" будет тренировать Австрию до Евро-2028

Рангник продолжит тренировать сборную Австрии до 2028 года

© Фото : Социальные сети сборной Австрии по футболуРальф Рангник
Ральф Рангник - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Австрии по футболу
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной команды Ральфом Рангником.
  • Контракт Рангника рассчитан до чемпионата Европы 2028 года.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Австрийский футбольный союз (ÖFB) объявил на сайте о продлении контракта с главным тренером национальной команды Ральфом Рангником.
Контракт Рангника рассчитан до чемпионата Европы 2028 года. Под руководством специалиста, который возглавляет команду с 2022 года, сборная Австрии впервые с 1998 года отобралась в финальную часть чемпионата мира. На групповом этапе ЧМ-2026 австрийцы сыграют со сборными Иордании, Аргентины и Алжира.
Рангнику 67 лет, до сборной Австрии он тренировал ряд немецких клубов, включая "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм" и "Лейпциг". В сезоне-2021/22 он исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Также Рангник занимал управленческие должности в ряде клубов, включая роль руководителя по спорту и развитию в московском "Локомотиве" в июле-ноябре 2021 года.
Футболисты Лилля - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Сын Анчелотти возглавил футбольный клуб "Лилль"
1 июня, 14:04
 
ФутболСпортАвстрияРальф РангникЛокомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Марокко
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Гаити
    Шотландия
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    90
    94
  • Футбол
    Завершен
    Австралия
    Турция
    2
    0
  • Футбол
    14.06 20:00
    Германия
    Кюрасао
  • Футбол
    14.06 23:00
    Нидерланды
    Япония
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала