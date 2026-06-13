Экс-руководитель "Локомотива" будет тренировать Австрию до Евро-2028

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной команды Ральфом Рангником.
- Контракт Рангника рассчитан до чемпионата Европы 2028 года.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Австрийский футбольный союз (ÖFB) объявил на сайте о продлении контракта с главным тренером национальной команды Ральфом Рангником.
Контракт Рангника рассчитан до чемпионата Европы 2028 года. Под руководством специалиста, который возглавляет команду с 2022 года, сборная Австрии впервые с 1998 года отобралась в финальную часть чемпионата мира. На групповом этапе ЧМ-2026 австрийцы сыграют со сборными Иордании, Аргентины и Алжира.
Рангнику 67 лет, до сборной Австрии он тренировал ряд немецких клубов, включая "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм" и "Лейпциг". В сезоне-2021/22 он исполнял обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед". Также Рангник занимал управленческие должности в ряде клубов, включая роль руководителя по спорту и развитию в московском "Локомотиве" в июле-ноябре 2021 года.
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