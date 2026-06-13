Неймар пропустит первый матч сборной Бразилии на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Неймар не сыграет в первом матче сборной Бразилии на чемпионате мира из-за травмы икроножной мышцы.
- Неймар должен пропустить две-три недели из-за повреждения икроножной мышцы второй степени.
- Сборная Бразилии сыграет на чемпионате мира в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Нападающий Неймар не сыграет в первом матче сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике, заявил главный тренер национальной команды Карло Анчелотти.
Ранее глава медицинского штаба "Сантоса" Родриго Зогайб сообщил, что Неймар получил травму икроножной мышцы, отметив, что он сможет без проблем присоединиться к сборной. Позднее обследование выявило у футболиста повреждение икроножной мышцы второй степени, из-за которого он должен пропустить две-три недели.
"Неймар прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восстановиться. Ожидается, что он поправится и присоединится к команде на следующей неделе. Когда мы вызываем Неймара, мы вызываем его не только из-за его технических качеств, которые бесспорны, но и из-за его опыта и того примера, который он может подать молодым игрокам, которые у нас есть в команде", - приводит слова Анчелотти Globo.
На счету 34-летнего Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.