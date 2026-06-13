Неймар пропустит первый матч сборной Бразилии на чемпионате мира

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Нападающий Неймар не сыграет в первом матче сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике, заявил главный тренер национальной команды Карло Анчелотти.

На счету 34-летнего Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.