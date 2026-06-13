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Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Канада — Босния и Герцеговина - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
00:24 13.06.2026 (обновлено: 00:34 13.06.2026)
Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Канада — Босния и Герцеговина

Канадец Коне стал лучшим игроком матча чемпионата мира с боснийцами

© REUTERS / Claudia GrecoБосниец Иван Башич против футболиста сборной Канады Исмаэля Коне
Босниец Иван Башич против футболиста сборной Канады Исмаэля Коне - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины.
  • Матч группы B завершился со счетом 1:1.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы B прошла в Торонто и завершилась со счетом 1:1. Коне вышел в стартовом составе и провел полный матч.
ЧМ по футболу 2026
12 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Канада
1 : 1
Босния и Герцеговина
78‎’‎ • Кайл Ларин
(Промис Дэвид)
21‎’‎ • Йово Лукич
(Сеад Колашинац)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Канадцу 23 года, он является игроком итальянского "Сассуоло". На его счету 41 матч и четыре мяча за национальную команду.
Во втором туре сборная Канады в Ванкувере сыграет с командой Катара, встреча пройдет 18 июня по местному времени.
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