Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Канада — Босния и Герцеговина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины.
- Матч группы B завершился со счетом 1:1.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
12 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
78’ • Кайл Ларин
21’ • Йово Лукич
Канадцу 23 года, он является игроком итальянского "Сассуоло". На его счету 41 матч и четыре мяча за национальную команду.