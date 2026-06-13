На фестиваль "Евразия-Кинофест" в Сочи приехали более 700 кинематографистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" открылся в Сочи, собрав более 700 кинематографистов из 53 стран и свыше 100 премьерных показов.

В конкурсную программу вошли фильмы из Нигерии, Киргизии, Колумбии и других стран, а также короткометражные и документальные работы из Армении, Индии, Таджикистана, России и Узбекистана.

АНО "Евразия" запускает грантовую программу поддержки зарубежных кинопроектов на русском языке.

СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест", объединивший более 700 кинематографистов из 53 стран мира и свыше 100 премьерных показов, открылся в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации "Евразия".

Как отметил президент МКФ "Евразия-Кинофест", режиссер, актер и продюсер Джаник Файзиев, в этом году в конкурсную программу вошли исключительно премьерные фильмы.

"Фестиваль - это не только показы фильмов. Это место встречи людей, идей и культур. Здесь рождаются профессиональные связи, новые проекты и совместные творческие инициативы. Именно поэтому для нас так важно, что в Сочи собрались представители более полусотни стран", - приводят слова Файзиева в сообщении.

В конкурсную программу полнометражного кино вошли картины из Нигерии , Киргизии, Колумбии и других стран. Среди них - "Каканда" Токи Макбарора и "Миг" Алмаза Жангазиева. В конкурсе короткометражных фильмов представлены работы режиссеров из Армении , Индии и Таджикистана , а в документальной программе - проекты из России и Узбекистана.

Председатель Совета АНО "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова отметила, что фестиваль в этом году проходит под концепцией "КИНО", которая расшифровывается как "Культура, История, Наследие, Образ".

« БРИКС, "Для нас кино - это пространство диалога, где люди из разных стран начинают лучше понимать друг друга. Именно через искусство, человеческие истории и общие ценности мы создаем новые связи между народами Евразии. Фестиваль объединяет представителей стран Европейского союза, ШОС СНГ и других международных объединений, несмотря на попытки ограничить участие представителей ряда европейских стран в совместных гуманитарных и культурных проектах", - приводит пресс-служба слова Аршиновой.

Она добавила, что сегодня кино становится не только искусством, но и важным инструментом народной дипломатии, укрепления доверия и развития сотрудничества между государствами.

Зрителям также представят фильмы - лауреаты международных кинофестивалей, среди которых "Я Боливар" Хорхе Али Трианы, "Лола и звучащее пианино" Аугусто Занавелло и "Каменная невеста" Гузель Дуйшенкуловой. Кроме того, в рамках внеконкурсной программы "Победа 9/45" состоится показ фильма "Лица Победы" режиссеров Анны Желиховской и Сергея Ежкова, а также пройдет премьерный показ картины "Малыш-каратист" Алексея Алферова.

Руководитель Ассоциации поддержки русского языка, член Попечительского совета АНО "Евразия" Илан Шор сообщил, что организация запускает грантовую программу поддержки зарубежных кинопроектов на русском языке.

"Русский язык был и будет одним из языков мирового культурного пространства. Мы хотим, чтобы на нем появлялось больше новых фильмов, новых имен и новых историй. Поэтому АНО "Евразия" запускает грантовую программу поддержки зарубежных кинопроектов на русском языке. Это вклад не только в развитие кино, но и в сохранение культурной среды, которая объединяет людей по всему миру", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля также пройдут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, питчинги, образовательные программы по кинопроизводству и использованию технологий искусственного интеллекта. Впервые на площадке форума будет работать кинорынок сценариев.

Особое внимание организаторы уделят молодым авторам. Для них подготовлена образовательная программа Молодежной ассоциации кинематографистов Евразии "Лаборатория кино". Кроме того, состоятся вечера памяти, посвященные 90-летию Станислава Говорухина и 70-летию Веры Глаголевой , а также специальная программа к 90-летию киностудии " Союзмультфильм ".