Сборная Канады стартовала с ничьей на домашнем чемпионате мира

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Канады сыграли вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Канадцы впервые набрали очки на чемпионатах мира. До этого они участвовали в первенствах 1986 и 2022 годов, потерпев поражения во всех шести матчах.