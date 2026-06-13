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Сборная Канады стартовала с ничьей на домашнем чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:21 13.06.2026 (обновлено: 00:29 13.06.2026)
Сборная Канады стартовала с ничьей на домашнем чемпионате мира

Сборная Канады сыграла вничью с боснийцами на домашнем чемпионате мира

© REUTERS / Claudia GrecoКайл Ларин
Кайл Ларин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Канады сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
  • Встреча группы В в Торонто завершилась со счетом 1:1.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Канады сыграли вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы В прошла в Торонто и завершилась со счетом 1:1. В составе боснийцев отличился Йово Лукич (21-я минута), для которого этот гол стал дебютным в четырех матчах за сборную. У хозяев мяч забил Кайл Ларин (78). Он отметился голом первым касанием после выхода на замену.
ЧМ по футболу 2026
12 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Канада
1 : 1
Босния и Герцеговина
78‎’‎ • Кайл Ларин
(Промис Дэвид)
21‎’‎ • Йово Лукич
(Сеад Колашинац)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Канадцы впервые набрали очки на чемпионатах мира. До этого они участвовали в первенствах 1986 и 2022 годов, потерпев поражения во всех шести матчах.
В следующем туре сборная Канады в Ванкувере сыграет с командой Катара, боснийцы в Инглвуде (США) встретятся со сборной Швейцарии. Оба матча пройдут 18 июня.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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Вчера, 23:05
 
ФутболЙово ЛукичКайл ЛаринЧМ по футболу 2026КанадаБосния и Герцеговина
 
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