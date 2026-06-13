Сборная Канады стартовала с ничьей на домашнем чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Канады сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
- Встреча группы В в Торонто завершилась со счетом 1:1.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Канады сыграли вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы В прошла в Торонто и завершилась со счетом 1:1. В составе боснийцев отличился Йово Лукич (21-я минута), для которого этот гол стал дебютным в четырех матчах за сборную. У хозяев мяч забил Кайл Ларин (78). Он отметился голом первым касанием после выхода на замену.
12 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
78’ • Кайл Ларин
21’ • Йово Лукич
Канадцы впервые набрали очки на чемпионатах мира. До этого они участвовали в первенствах 1986 и 2022 годов, потерпев поражения во всех шести матчах.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.