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Гендиректор "Спартака": поздравил "Зенит" с чемпионством, это нормально - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
19:02 13.06.2026 (обновлено: 22:16 13.06.2026)
Гендиректор "Спартака": поздравил "Зенит" с чемпионством, это нормально

Гендиректор "Спартака" Некрасов: поздравил "Зенит" с чемпионством, это нормально

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкГенеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов
Генеральный директор Спартака Сергей Некрасов - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов поздравил руководство петербургского «Зенита» с чемпионством.
  • «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России и стал единоличным рекордсменом по количеству трофеев чемпионата страны.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов заявил РИА Новости, что поздравил руководство петербургского "Зенита" с чемпионством.
По итогам сезона-2025/26 "Зенит" в 11-й раз в своей истории стал чемпионом России. Петербургский клуб стал единоличным национальным рекордсменом по количеству трофеев чемпионата страны, ранее "Зенит" делил рекорд с московским "Спартаком", на счету которого 10 побед в чемпионате страны в постсоветский период. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь сезонов.
"Я поздравил "Зенит" с чемпионством. Это абсолютно нормально", - сказал Некрасов.
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