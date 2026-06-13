Гендиректор "Спартака": поздравил "Зенит" с чемпионством, это нормально

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов поздравил руководство петербургского «Зенита» с чемпионством.
- «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России и стал единоличным рекордсменом по количеству трофеев чемпионата страны.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов заявил РИА Новости, что поздравил руководство петербургского "Зенита" с чемпионством.
По итогам сезона-2025/26 "Зенит" в 11-й раз в своей истории стал чемпионом России. Петербургский клуб стал единоличным национальным рекордсменом по количеству трофеев чемпионата страны, ранее "Зенит" делил рекорд с московским "Спартаком", на счету которого 10 побед в чемпионате страны в постсоветский период. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь сезонов.
"Я поздравил "Зенит" с чемпионством. Это абсолютно нормально", - сказал Некрасов.
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