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Футболистки "Спартака" выиграли Суперкубок России - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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15:35 13.06.2026 (обновлено: 16:56 13.06.2026)
Футболистки "Спартака" выиграли Суперкубок России

Футболистки "Спартака" обыграли ЦСКА и стали обладательницами Суперкубка России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖенский Суперкубок России по футболу
Женский Суперкубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд.
  • Матч прошел на стадионе "Лукойл Арена" и завершился со счетом 1:0.
  • Посещаемость матча составила 12 567 болельщиков.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд.
Встреча прошла в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Мяч на 59-й минуте забила Лара Ивануша.
Посещаемость матча составила 12 567 болельщиков.
Футболистки "Спартака" впервые в своей истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз, ранее команда выигрывала титул в 2024 году.
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