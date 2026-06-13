Футболистки "Спартака" выиграли Суперкубок России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд.
- Матч прошел на стадионе "Лукойл Арена" и завершился со счетом 1:0.
- Посещаемость матча составила 12 567 болельщиков.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд.
Посещаемость матча составила 12 567 болельщиков.
Футболистки "Спартака" впервые в своей истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз, ранее команда выигрывала титул в 2024 году.
"Спартак" впервые в истории стал чемпионом России среди женских команд
2 ноября 2025, 16:05