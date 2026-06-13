Футболисты "Динамо" проведут пять матчей на летних сборах в Новогорске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московское «Динамо» проведет пять товарищеских встреч в рамках подготовки к сезону-2026/27.
- «Акрон» объявил о проведении летних сборов в Москве, где команда встретится с несколькими клубами, а 18 июля проведет матчи с «Динамо» и «Крыльями Советов».
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Московское "Динамо" проведет пять товарищеских встреч в рамках подготовки к сезону-2026/27, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Учебно-тренировочный сбор "Динамо" начнется на следующей неделе и пройдет на базе клуба в Новогорске. "Динамо" сыграет с московским "Торпедо" (27 июня), "Нижним Новгородом" (4 июля), "Оренбургом" (7 июля), самарскими "Крыльями Советов" (15 июля) и тольяттинским "Акроном" (18 июля).
Также "Акрон" объявил о проведении летних сборов в Москве, где команда встретится с калининградской "Балтикой" (26 июня), московской "Родиной" (2 июля), а 11 июля состоятся два матча - со столичным "Локомотивом" и воронежским "Факелом". Заключительные встречи сбора тольяттинцы проведут 18 июля с "Динамо" и "Крыльями Советов".
По итогам сезона-2025/26 "Динамо" (45 очков) заняло седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Акрон" (27) стал 13-м, но остался в РПЛ благодаря победе над волгоградским "Ротором" по сумме двух стыковых матчей.