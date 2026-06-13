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Хардена задержали за незаконное ношение оружия, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Баскетбол
 
20:44 13.06.2026
Хардена задержали за незаконное ношение оружия, пишут СМИ

NY Post: Хардена задержали за незаконное ношение оружия

© Фото : Социальные сети Хардена Джеймс Харден
 Джеймс Харден - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Социальные сети Хардена
Джеймс Харден. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джеймс Харден, защитник клуба НБА «Кливленд Кавальерс», был задержан за незаконное ношение оружия.
  • Харден был освобожден под залог и должен явиться в суд 22 июня для предъявления обвинения.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд Кавальерс" Джеймс Харден был задержан в субботу утром за незаконное ношение оружия, сообщает NY Post.
По информации источника, перед задержанием Харден находился в кальянной в окружении большой группы друзей. Баскетболист был доставлен в отделение за то, что он "незаконно, умышленно и осознанно" хранил пистолет в своем автомобиле, говорится в копии жалобы. В документе утверждается, что "пистолет находился на виду" и "не был спрятан в кобуру".
Харден был освобожден под залог. Он должен явиться в суд 22 июня для предъявления обвинения.
Хардену 36 лет. Помимо "Кавальерс", он выступал за "Оклахома-Сити Тандер", "Хьюстон Рокетс", "Бруклин Нетс", "Филадельфию Севенти Сиксерс" и "Лос-Анджелес Клипперс". Американец трижды становился самым результативным баскетболистом регулярного чемпионата НБА, самым ценным игроком "регулярки" сезона-2017/18. В составе сборной США Харден выигрывал Олимпиаду (2012) и чемпионат мира (2014).
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