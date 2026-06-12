США не дали визу главе Палестинской футбольной ассоциации для поездки на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу не дали визу США для поездки на чемпионат мира.
- Раджуб назвал решение США не выдать ему визу несправедливым.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. США не дали визу главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу для поездки на проходящие в Штатах матчи чемпионата мира, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, которому Раджуб дал интервью.
"Глава палестинского футбольного ведомства говорит, что ему не дали визу США, чтобы посетить чемпионат мира", - пишет агентство.
Агентство напоминает, что Раджуб долгое время выступает против включения Израилем футбольных команд из поселений на Западном берегу реки Иордан в израильскую национальную футбольную лигу, называя это нарушением действующих правил. Также он призывал Международную федерацию футбола (ФИФА) к санкциям против Израиля.
Ранее США отказали во въезде на территорию страны сомалийцу Омару Артану. Министр внутренней безопасности США в этой связи заявил, что американские власти объясняют ФИФА причины отказов в визах участникам чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня матчем Мексика - ЮАР в Мехико, встречи турнира также пройдут в США и Канаде.