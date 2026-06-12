США не дали визу главе Палестинской футбольной ассоциации для поездки на ЧМ

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. США не дали визу главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу для поездки на проходящие в Штатах матчи чемпионата мира, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, которому Раджуб дал интервью.

Ранее США отказали во въезде на территорию страны сомалийцу Омару Артану. Министр внутренней безопасности США в этой связи заявил, что американские власти объясняют ФИФА причины отказов в визах участникам чемпионата мира по футболу.