Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 12.06.2026
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: почти 75% россиян доверяют Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство (75%) россиян скорее хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, а 73% доверяют ему.
  • Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 36% россиян проголосовали бы за партию «Единая Россия».
  • Около половины (46%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, а работу Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Большинство (75%) россиян скорее хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, 73% доверяют главе государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Почти три четверти (73%) опрошенных граждан РФ ответили, что скорее доверяют президенту России, 16% сказали об обратном. По мнению 75% респондентов, Путин скорее хорошо работает на посту главы государства, 12% высказали противоположное мнение.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Опрос: 40 процентов американцев пессимистично оценивают будущее США
11 июня, 14:36
Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в следующее воскресенье, 36% россиян проголосовали бы на них за партию "Единая Россия". Кроме того, 12% опрошенных сказали, что отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 6% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Около половины (46%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 32% респондентов ответили, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан, 14% опрошенных скорее недовольны его работой.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 июня 2026 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Вечность и один день: величие России в ее людях
Вчера, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Единая РоссияЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала