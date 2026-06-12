Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство (75%) россиян скорее хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, а 73% доверяют ему.
- Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 36% россиян проголосовали бы за партию «Единая Россия».
- Около половины (46%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, а работу Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Большинство (75%) россиян скорее хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России, 73% доверяют главе государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в следующее воскресенье, 36% россиян проголосовали бы на них за партию "Единая Россия". Кроме того, 12% опрошенных сказали, что отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 6% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Около половины (46%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 32% респондентов ответили, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан, 14% опрошенных скорее недовольны его работой.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 июня 2026 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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