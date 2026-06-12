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В Петербурге трое мужчин напали на покупателя Mercedes - РИА Новости, 12.06.2026
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12:47 12.06.2026
В Петербурге трое мужчин напали на покупателя Mercedes

В Петербурге трое мужчин отобрали у покупателя Mercedes 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге трое мужчин под угрозой пистолета отобрали у потенциального покупателя около 20 миллионов рублей при обсуждении сделки по покупке автомобиля Mercedes.
  • Заявитель, намеревавшийся купить автомобиль Mercedes S-класса, встретился с посредником и другими лицами в кафе на Дунайском проспекте, где на него напали.
  • Подозреваемые были задержаны, при обысках изъят пистолет Crvena Zastava М70 и восемь патронов, пригодных для стрельбы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Полиция задержала троих мужчин, которые, предположительно, при обсуждении в кафе в Санкт-Петербурге сделки по покупке автомобиля Mercedes под угрозой пистолета отобрали у потенциального покупателя около 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, во вторник мужчина сообщил в полицию, что в кафе на Дунайском проспекте неизвестные под угрозой расправы отобрали у него сумку, где было более 20 миллионов рублей.
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Как установили правоохранители, заявитель, который собирался купить автомобиль Mercedes S-класса, через посредника нашел продавца и договорился обсудить сделку в кафе.
"В условленную дату мужчины встретились и в момент заключения договора о покупке автомобиля трое присутствовавших на встрече, в том числе и посредник, напали на заявителя и, угрожая пистолетом, заставили отдать им все имевшиеся при себе денежные средства", – рассказали в ГУМВД.
Правоохранители установили, что на заявителя напали два жителя Кудрово в Ленинградской области и житель Петербурга, в среду они были задержаны как подозреваемые, отмечают в полиции.
При обысках изъят, в частности, пистолет Crvena Zastava М70 и восемь патронов калибра 7,65 миллиметра. Как установила экспертиза, оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), добавили в региональном главке МВД.
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