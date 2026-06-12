В Петербурге трое мужчин напали на покупателя Mercedes

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге трое мужчин под угрозой пистолета отобрали у потенциального покупателя около 20 миллионов рублей при обсуждении сделки по покупке автомобиля Mercedes.

Заявитель, намеревавшийся купить автомобиль Mercedes S-класса, встретился с посредником и другими лицами в кафе на Дунайском проспекте, где на него напали.

Подозреваемые были задержаны, при обысках изъят пистолет Crvena Zastava М70 и восемь патронов, пригодных для стрельбы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Полиция задержала троих мужчин, которые, предположительно, при обсуждении в кафе в Санкт-Петербурге сделки по покупке автомобиля Mercedes под угрозой пистолета отобрали у потенциального покупателя около 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, во вторник мужчина сообщил в полицию, что в кафе на Дунайском проспекте неизвестные под угрозой расправы отобрали у него сумку, где было более 20 миллионов рублей.

Как установили правоохранители, заявитель, который собирался купить автомобил ь Merced es S-класса, через посредника нашел продавца и договорился обсудить сделку в кафе.

"В условленную дату мужчины встретились и в момент заключения договора о покупке автомобиля трое присутствовавших на встрече, в том числе и посредник, напали на заявителя и, угрожая пистолетом, заставили отдать им все имевшиеся при себе денежные средства", – рассказали в ГУМВД.

Правоохранители установили, что на заявителя напали два жителя Кудрово в Ленинградской области и житель Петербурга , в среду они были задержаны как подозреваемые, отмечают в полиции.

При обысках изъят, в частности, пистолет Crvena Zastava М70 и восемь патронов калибра 7,65 миллиметра. Как установила экспертиза, оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы.